權值股狹幅震盪！台股終場上漲11點　中小型個股漲勢強勁

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台北股市今日萬五關前走一回，最高一度漲至14996點，低點則在14902點，最後5分鐘搓合拉抬21點，爆量197億，終場小漲11點，收在14946點，漲幅0.08％，成交金額新台幣2626.43億元；權值股狹幅震盪，權王台積電早盤開高至505元，最低小翻黑至500元，終場則上漲2元，收在503元，聯電終場下跌0.82%，聯發科下跌1.54％，大立光下跌1.79%，鴻海則上漲0.47%。
其餘中小型電子股多呈休息態勢，像是昨（21）日打入漲停板的智原、新唐，今僅收漲1%內；高價電子股壓力大，力旺、AES-KY、信驊、譜瑞-KY終場跌約3至6%；元宇宙概念股部分發威，驊訊最後攻漲停，訊聯漲逾4%，健策、宏碁漲逾1%，值得一提的是，威盛集團的威盛終場漲逾8%，其餘集團類股包含位速、威鋒電子、宏達電、立衛最後則收在盤下。
特用化學概念股出現補漲行情，中華化、三晃、三福化亮燈漲停，勝一漲逾6%，永光漲逾3%，永純、長興、台肥、和桐則漲約1至2%；特斯拉財報亮眼，車電題材再掀漲勢，立凱-KY終場漲逾8%，華孚漲逾4%，信邦漲逾3%，建準、乙盛-KY、朋程漲逾2%，健策、富鼎、中電、長園科則漲逾1%。
亞洲生技展7月27日開張，生技醫療族群先卡位，東生華終場漲逾9%，美時、台康生技、健喬、保瑞藥業漲約5至7%；金融股盤勢穩健，聯邦銀、三商壽、玉山金、京城銀、台企銀終場漲約1至3%；潤泰雙雄也回神，潤泰全終場收紅，漲幅1.37%，潤泰新今日一度翻紅，儘管最後收跌2.03%，但與前兩日打入跌停相比，表現不錯。