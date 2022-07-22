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林志穎愛車成癡！開敞篷超跑買珍奶　客廳放實體F1法拉利

▲林志穎發生自撞車禍。（圖／NOWnews資料照）
▲林志穎發生自撞車禍。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-22 13:46:122022-07-22 14:08:53

47歲林志穎今（22日）中午駕駛白色特斯拉，行經桃園市中正北路發生自撞車禍，車體自燃，他與次子Jenson被民眾及時救出，林志穎傷勢較重，兒子則無大礙。林志穎入行30多年，憑一張萬年娃娃臉受封「不老男神」，愛車成癡的他，不僅是專業賽車手，還加入車隊，當車行老闆，家中更放著一輛實體F1法拉利賽車，友人看到都直呼：「好誇張！」

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▲林志穎出席公益活動。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.10.09）
▲林志穎發生自撞車禍，目前人在林口長庚醫院治療。（圖／記者葉政勳攝）
林志穎愛車、喜歡賽車眾所皆知，曾效力過6個車隊，拿下多個獎項，甚至與朋友投資開車行，他私下珍藏不少限量名車，日前在名媛楊秀蓉直播中公開億級豪宅內部，沒想到，客廳竟停放一台F1法拉利賽車，楊秀蓉看到後直喊誇張，林志穎解釋，車子沒有引擎和變速箱，無法上路，當初是透過吊車吊進客廳。

▲▼林志穎豪宅客廳停放F1法拉利，楊秀蓉驚豔不已。（圖／楊秀蓉IG）
▲▼林志穎豪宅客廳停放F1法拉利，楊秀蓉驚豔不已。（圖／楊秀蓉IG）
▲▼林志穎豪宅客廳停放F1法拉利，楊秀蓉驚豔不已。（圖／楊秀蓉IG）
▲林志穎、楊秀蓉開心地自拍留影。（圖／楊秀蓉 IG）
▲林志穎、楊秀蓉開心地自拍留影。（圖／楊秀蓉IG）
外出時，林志穎會開著愛車載妻小，不管是出遊還是採買，先前就曾PO出開敞篷超跑，帶大兒子Kimi買珍珠奶茶的照片，此外，林志穎去年過生日，老婆陳若儀安排50輛超跑，在賽車場列隊為他慶生，圓了老公在賽道辦生日趴的夢想。對於林志穎出車禍，經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆。」（編輯：楊穎軒）

▲林志穎實現在賽車場切蛋糕的夢想。（圖／林志穎臉書）
▲林志穎實現在賽車場切蛋糕的夢想。（圖／林志穎臉書）
▲約50台超跑列隊慶祝林志穎生日。（圖／林志穎臉書）
▲▼約50台超跑列隊慶祝林志穎生日。（圖／林志穎臉書）
▲▼約50台超跑列隊慶祝林志穎生日。（圖／林志穎臉書）

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