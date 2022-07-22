快訊／本土確診+23813！死亡個案增86人　境外移入280例

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指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(9例)、美國及英國(各6例)、新加坡及越南(各4例)、菲律賓(3例)、荷蘭及馬來西亞(各2例)、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國(各1例)移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,455,285例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,062,451例排除)，其中4,386,289例確診，分別為17,935例境外移入，4,368,300例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,478例COVID-19死亡病例，其中8,463例本土，個案居住縣市分布為新北市1,916例、臺北市996例、臺中市821例、高雄市768例、臺南市643例、桃園市639例、彰化縣488例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣240例、基隆市201例、苗栗縣及嘉義縣各176例、宜蘭縣168例、花蓮縣146例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。