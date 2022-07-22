死亡增86例！4歲女童病毒感染併急性腦炎　發病5天後逝世

中央流行疫情指揮中心今天（22日）表示，本土新增86例死亡，其中年紀最小的個案為4歲女童，患有代謝性疾病，發病後5天即過世。 我是廣告 請繼續往下閱讀 醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名個案於7/15出現發燒、喉嚨痛等症狀，家人帶至診所後，快篩結果呈現陽性，7/16再出現食慾、活力下降等情形，於7/17到醫院急診。經醫生診斷後，疑似為腦膜炎，給予類固醇、瑞德西韋等降腦壓藥後，出現嘔吐、呼吸困難、胸凹等病症，緊急插管使用呼吸器治療，但仍不幸於7/19宣告不治，死因為新冠肺炎病毒感染併急性腦炎。（編輯：陳苾暐）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 首例BA.2.75侵台！30多歲男印度返國確診 友人確診BA.4確診陽性率大減！王必勝：住宿式機構公費快篩續發至8/31孕婦打莫德納「嬰出生1天亡」等不到救濟！莊人祥回應了醫師呼籲2個月內入境改「0+7」！王必勝：內部都有在討論