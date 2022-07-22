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中市嬰幼兒疫苗快打站開打　現場友善親子措施

▲中市連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種(圖／市政府提供2022.7.22)
▲中市連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種(圖／市政府提供2022.7.22)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-22 14:51:32

提升嬰幼兒防護力！台中市政府採合約院所、衛生所、幼兒園入園，以及啟動嬰幼兒快打站「多管齊下」，提供6個月以上未滿6歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑。今(22)日起連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種。

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今副市長黃國榮前往東區進德國小關心接種情形表示，現場動線安排及各項友善親子措施均準備充分，秩序良好，尤其嬰幼兒注射後，難免哭鬧，現場醫護與工作人員，馬上遞上「琳瑯滿目的玩具和點心」，轉移孩子的注意力，也讓現場家長覺得逗趣。


黃國榮表示，昨日視察西屯區大鵬國小快打站整備情形，公所及相關局處針對前置作業，包括場地選擇、設施及動線等持續檢討改善，每站雖有些許差異，但均安排周詳。進德國小快打站，市府採分齡通知發放接種通知單，家長依時間帶小朋友來施打不會等待很久，整體動線順暢良好。


民政局長吳世瑋指出，這次快打站以年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群，採「分齡、分里」分流方式接種；若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書前往接種。


衛生局副局長邱惠慈說明，為嬰幼兒施打的合約醫療院所均受過訓練，具備3歲以下幼兒施打麻疹等常規疫苗的經驗，家長可放心前來接種。


東區區長何宜真表示，東區0至2歲嬰幼兒符合施打人數計有615人，另2歲以上未滿6歲幼童施打人數則有1,027人，快打站現場也特別請來大眼萌樣超Q的「石虎家族」立牌應援，成功吸引幼兒目光，轉移打針的不安情緒。

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