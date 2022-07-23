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贏在起跑線卻沒能笑到最後！神童謝彥波的隕落之路

▲謝彥波曾是中國著名的天才兒童，卻在經歷多番挫折後選擇避世。（圖／翻攝自微博）
▲謝彥波曾是中國著名的天才兒童，卻在經歷多番挫折後選擇避世。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-23 09:00:00

天才兒童的存在總是驚艷，除了讓人羨慕他們的父母以外，也希望自己能擁有一樣的才能，好贏在起跑點；然而，現實世界中，也不乏「小時了了，大未必佳」的例子，有些並不是能力或智商退化，而是無法習慣天才兒童的光環，身心反而被侷限在一方狹小天地，結局令人扼腕，比如1978年進入中國科技大學少年班的謝彥波。

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1978年，中國的媒體充斥著有關寧鉑、謝彥波這2位神童的報導，在其他人的眼中，他們幾個絕對稱得上是國家級的明星，聚集中國上下的目光。當時才11歲的謝彥波，在數學和理化競賽中屢獲佳績，實力遠超初中和高中水平，後來經過專人測試，證實他的知識水準已經達到大學程度，於是便以小學生的身份，與其他20位一起進入到中科大少年班，成了全國公認的神童。

1982年，只有15歲的謝彥波提早從大學畢業，緊接著又在中科院理論物理研究所讀碩士，18歲又開始讀博士，被看好極有機會在20歲前後獲得博士學位。

然而，就在所有人都以為這位神童肯定會成就非凡時，謝彥波的人生軌跡卻開始出了差錯，他因為無法處理好與博士班導師、中國科學院院士周光召的關係，導致他無法拿到博士畢業證書，只好轉往美國繼續攻讀博士。

可惜的是，即使離鄉背井，換了截然不同的人事物，同樣的事情卻反覆上演，謝彥波在常春藤盟校之一的普林斯頓大學裡，跟隨知名的諾貝爾物理學獎得主-菲利普‧安德森（Philip Anderson）學習，但他卻在畢業論文的研究方向上，選擇了與導師對立的學派，論文內容也多是在批評、指正導師的研究觀點，讓周圍的人都十分錯愕。

即使論文被多次退回，謝彥波仍拒絕修改，也不願承認自己的錯誤，總是堅持自己的論點，不久後謝彥波就被告知，由於學派問題，學校拒絕同意他以該篇論文，從安德森的門下拿到學位「出師」。

不過，固執的謝彥波拒絕接受這個事實，雙方就這樣僵持了9年，謝彥波仍是沒有拿到博士學位，與安德森教授的關係也持續惡化，直到轟動一時的北大留學生盧剛，殺死美國教授的事件發生後（2007年還改編成電影《鹽湖城校園事件》），校方擔心個性執拗、古怪的謝彥波也有這樣潛在的危險，加上中國科技大學1位副校長也決定讓謝彥波回國，他的留學生涯也就此結束。

兜兜轉轉一大圈，謝彥波還是回到他最初神話的起點，也就是中科大，做1名普通的教師。有關謝彥波令人感嘆的結局，有人歸納出幾項因素，一是謝彥波自身患有亞斯伯格症，缺乏與他人交流溝通的能力；二是由於成名、進入學術圈都太早，讓本就不擅溝通的他，與常人來往的機會更少；三是外界的高度關注，也給這些所謂的天才兒童造成巨大的壓力，並導致他們拒絕接受失敗，一旦失敗就會從此一蹶不振；最後，謝彥波小學畢業後直接進入大學，完全跳過中學教育，綜合素質培養不足，進而影響到他們的性格和生活自理能力。

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