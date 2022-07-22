特別背信難懂！林鴻明掏空金尚昌　檢讚更二審最佳判決

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林達說，不合營業常規交易的判斷關鍵，不在於交易條件與一般交易是否相當，而在於交易雙方有無經過「公平對等磋商程序」；假如交易條件實質上為「交易的一方所片面獨斷決定」，另一方僅能是「聽命順從的附庸傀儡」，整體交易過程沒有經過「公平對等磋商程序」，即屬不合營業常規交易。
更二審認為，被告林鴻明是金尚昌的實際負責人，但他先藉由自己私設的啟揚公司，以低價取得中聯信託對金尚昌的債權，又藉由同時掌控金尚昌及啟揚之便，在未經「公平對等磋商談判」之下，使金尚昌與啟揚締結不利益之「以物抵債」契約，使金尚昌將水仙段土地移轉給自己的啟揚公司。
更二審指，抵債時，卻以較高的債權帳面價值作為抵償計算基礎，而不是以自己實際支付的低價作為抵償計算基礎，因此達到少付款給金尚昌之目的，亦即犧牲金尚昌「公司最佳利益」，該利益則歸由自己的啟揚公司享受，屬不合營業常規交易之背信行為。
林達表示，從檢方起訴、原審、最高法院、高院更一審，都不是從「犧牲公司最大利益滿足私利」的「違背忠實義務」角度來判定背信，所以一直沒發現被告真正的背信行為是，用高價的債務帳面價值，而不是用自己實際支付的低價，來作為債務抵償計算基礎，都誤把「被告故意高估土地價值」當成是背信。
林達說，事實上，高估土地價值是對金尚昌公司有利，怎麼會是背信呢？很明顯都是因為沒弄清楚所以搞錯了，甚至高院還有一次是判無罪。假如一開始就抓準是從違背忠實義務的角度來看背信的話，就比較能夠看得出來被告真正的背信行為點。