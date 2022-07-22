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特別背信難懂！林鴻明掏空金尚昌　檢讚更二審最佳判決

▲宏國關係企業副董事長林鴻明，因掏空金尚昌10億，被判8年定讞。（圖／NOWnews資料照，記者許家禎攝，2022.2.18）
▲宏國關係企業副董事長林鴻明，因掏空金尚昌10億，被判8年定讞。（圖／NOWnews資料照，記者許家禎攝，2022.2.18）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-22 15:01:58

前台北101董事長林鴻明涉掏空「金尚昌」10億元資產，案件纏訟10年，二審還一度判他無罪，直到更二審法官紀凱峰直指，林鴻明犧牲公司和全體股東最大利益牟取私利，又未據實揭露，合併判處8年，最高法院昨駁回上訴定讞。台北地檢署檢察官林達表示，更二審判決深具參考價值，非一般抽象籠統的學術見解，未來將是特別背信罪的重要座標。

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林達表示，《證券交易法》背信罪的判斷關鍵，在於違反受託人義務中的「忠實義務」。而「忠實義務」之核心，在於公司負責人在利益衝突下，仍應專務謀求「公司最佳利益」，不得犧牲「公司最佳利益」滿足「私利」。倘公司負責人之決策，是為牟取「私利」而犧牲「公司最佳利益」，即屬刑事背信。

林達說，不合營業常規交易的判斷關鍵，不在於交易條件與一般交易是否相當，而在於交易雙方有無經過「公平對等磋商程序」；假如交易條件實質上為「交易的一方所片面獨斷決定」，另一方僅能是「聽命順從的附庸傀儡」，整體交易過程沒有經過「公平對等磋商程序」，即屬不合營業常規交易。

更二審認為，被告林鴻明是金尚昌的實際負責人，但他先藉由自己私設的啟揚公司，以低價取得中聯信託對金尚昌的債權，又藉由同時掌控金尚昌及啟揚之便，在未經「公平對等磋商談判」之下，使金尚昌與啟揚締結不利益之「以物抵債」契約，使金尚昌將水仙段土地移轉給自己的啟揚公司。

更二審指，抵債時，卻以較高的債權帳面價值作為抵償計算基礎，而不是以自己實際支付的低價作為抵償計算基礎，因此達到少付款給金尚昌之目的，亦即犧牲金尚昌「公司最佳利益」，該利益則歸由自己的啟揚公司享受，屬不合營業常規交易之背信行為。

林達表示，從檢方起訴、原審、最高法院、高院更一審，都不是從「犧牲公司最大利益滿足私利」的「違背忠實義務」角度來判定背信，所以一直沒發現被告真正的背信行為是，用高價的債務帳面價值，而不是用自己實際支付的低價，來作為債務抵償計算基礎，都誤把「被告故意高估土地價值」當成是背信。

林達說，事實上，高估土地價值是對金尚昌公司有利，怎麼會是背信呢？很明顯都是因為沒弄清楚所以搞錯了，甚至高院還有一次是判無罪。假如一開始就抓準是從違背忠實義務的角度來看背信的話，就比較能夠看得出來被告真正的背信行為點。

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