看好老城區悠哉慢活 建商台南中西區推案

台灣文學家葉石濤說過：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，台南的發展從中西區開始，而有著「第一街」美名的民權路，有建商推案於此，因戶數稀少，引起市場關注。

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北部建商新上佳建設，近期於民權路一段推出「新上佳年華」建案，規劃樓高 10 層、地下 2 層， 2-3 房房型，每戶

約

22

、29、39 坪，雙至三面採光，

全棟僅 23 戶。目前每坪開價 45

至 49 萬元，跟重劃區動輒每坪 50 萬元起跳的價格，對民眾來說較易接受。加上中西區生活機能健全方便，符合長輩生活模式，在精華地段更顯稀有。

台南市中西區早期以台南的第一條街道「民權路」為主要發展核心，民權路 300 多年來因布街而興盛，確定了民權路的樞紐地位。中西區深具府城獨特的文化底蘊與歷史風貌，實可被稱作台南的「文化首善」，也是全台南藝術文學館密度最高的區域。台南美術館一、二館、台灣文學館、司法博物館等大型展館信步可至，隨處都是文化底蘊構成的觀光最佳場域，未來有望成為國際視野的全民美術館。

新上佳建設董事長陳建勝愛上台南人文底蘊，自己也在安平蓋屋自住。他說，他愛上台南的慢活及文化，希望將好的建築帶給民眾。「新上佳年華」強調耐震安全、節能與景觀升等，且擁有智慧建築的銅級標章，讓購屋者獲得更理想的居住品質。

負責銷售的上舜地產總經理舒鈐莞表示，中西區學區優質，有多所明星學校，另外鄰近大型百貨及飯店林立，商圈發展成熟，消費機能便捷，造就該生活圈新舊兼容並蓄，而優質生活環境與便利性是最大優勢， 為台南市民喜愛宜居的地區。

















