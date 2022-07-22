蔡英文楠梓參香揭匾　無黨籍議員表態挺陳其邁連任

總統蔡英文今（22）日上午南下高雄，和高雄市長陳其邁等人到右昌元帥府參香並揭匾，除了擔任右昌元帥府長達22年主委、無黨籍議員陳善慧到場之外，另兩名無黨籍議員朱信強、李順進也一同出席揭匾，表態挺高雄市長陳其邁連任。
陳其邁致詞時，特別感謝蔡總統對高雄建設的支持，包括滯洪池與台積電的投資，最重要是台17線，南邊這條在蔡總統的支持及劉世芳委員大力的協調下，市府已經讓國防部同意，這條路線一定會從梓官通到援中港到右昌，一直到左營大路，並表示只要是右昌的事，就是市府的事，一定會全力建設右昌。
陳善慧表示，肯定陳其邁上任後成功爭取台積電進駐，運動中心動工等建設接連動工，年底就要投票了，希望所有鄉親支持自己，還有無黨籍議員朱信強、李順進，以及市長陳其邁連任，期許市府繼續以施政不分黨派的精神，持續加強對左楠的基礎建設。
朱信強則指出，陳其邁上任後大力推銷農產，無論是對原縣區的建設和基層農民的照顧都非常有感；李順進也提到，陳其邁在大林蒲遷村議題上展現出溝通的誠意，都是他們願意站出來支持陳其邁連任的原因，他們也會將民眾心聲傳達給陳其邁市長團隊，做好監督市政的角色，盼市長能夠維持初心，繼續不分黨派的服務高雄市民。