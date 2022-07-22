沛小嵐首拍鬼片「第一天就吐」！太入戲驚見楊謹華狠瞪
最猛鬼屋電影《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱等人主演，以全新故事型態搬上大螢幕。今（22）日舉辦媒體試映會，演員沛小嵐、麥語彤（彤彤）和宥凱也特地現身影廳與觀眾打招呼，其中沛小嵐也是首次演出鬼片，展現與過往形象截然不同的驚人演技，彤彤和道士之子宥凱也大聊充滿挑戰的鬼片拍攝過程。
《民雄鬼屋》日前剛確定電影分級為「輔15」 ，而在電影中飾演楊謹華女兒的影壇新星麥語彤（彤彤）剛滿15歲，就挑戰入魔的演出，她更透露自己在拍攝期間過於投入，竟在晚上睡覺翻身時，看到一個血淋淋的小嬰兒趴在床邊大哭大叫，讓她徹底嚇傻，雖然隔日大家都安慰她只是夢境，但她還是趕緊找道長協助「收驚」，還借了一根棒狀法器，她也在現場向媒體們秀出法器。談到角色和自已相似之處，彤彤也表示：「『小琪』很叛逆但有點可憐，因為很缺少關愛。相似地方是都有一些任性。」首次與「國民阿嬤」沛小嵐合作的彤彤表示，她很擔心自己因為拍戲耽誤學業，也大讚彤彤首度在電影就扛起要角、挑戰鬼片。
沛小嵐過去推掉不少恐怖片邀請，《民雄鬼屋》是她首次演出的鬼片，劇組當初邀請演出時，有提過這個角色會被附身、做出殘暴行為，但沛小嵐回應：「沒問題，我可以的！」原來她在演出前就曾請示過神明，「滿玄的，擲筊三個聖杯！」才讓她覺得不害怕，因為有靠山。沒想到上戲第一天拍神壇戲，立刻因不舒服而嘔吐，雖然片場宗教顧問的道長都會在拍攝前為她淨身，卻還是因過度入戲而做惡夢，還讓她二度在夢中看見楊謹華瞪著自己。
此次在《民雄鬼屋》挑戰各種激烈戲份的沛小嵐，其中一幕要在竹林中砍楊謹華的頭，她表示看著楊謹華躺在地上「心情超不平靜，嘴上一直念阿彌陀佛。」最後沛小嵐也感謝在場的人都非常照顧她，體力還越拍越好，打趣的說道：「是不是因為（片中）殺過人了！」逗得現場哈哈大笑。
在《民雄鬼屋》飾演道士之子的宥凱，有一場暴力對待楊謹華的戲份，他憶起這場戲忍不住說：「當下讓我覺得她很憎恨我，一句話都不想跟我說。」兩人事先有溝通，楊謹華要他盡力演出，在殺青那天兩人聊天才知道，最後因為過度用力，導致宥凱傷到腳，楊謹華的背也受傷。《民雄鬼屋》將於7月29日全台上映。