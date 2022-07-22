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BA.2.75首叩關！醫示警：曾感染也白做工　

▲醫師示警，即使先前曾感染BA.1、BA.2、BA.4、BA.5等，都還是有可能再染上BA.2.75，「等於前面感染是白做工！」。(圖／記者葉政勳攝)
▲醫師示警，即使先前曾感染BA.1、BA.2、BA.4、BA.5等，都還是有可能再染上BA.2.75，「等於前面感染是白做工！」。(圖／記者葉政勳攝)

記者許若茵／台北報導

2022-07-22 15:25:24

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，台灣邊境攔截首例Omicron BA.2.75確定病例。對此，感染科權威醫師、台大兒童醫院院長黃立民接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，BA.2.75傳播力更強又具免疫逃脫特性，即使先前曾感染BA.1、BA.2、BA.4、BA.5等，都還是有可能再染上BA.2.75，「等於前面感染是白做工！」

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今中央流行疫情指揮中心公布，我國境外移入檢驗出1例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例，該病例為北部30多歲男性，已接種3劑疫苗，10日自印度與1名家人及1名友人入境，同行家人及友人定序結果則為Omicron BA.4，3人目前均已解除隔離，因隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

關於Omicron亞型變異株BA.2.75，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75最先在5月時發現，已於印度快速傳播成為主流株，目前已在歐美等至少15國出現相關通報確診案例，但因為多國檢測量下降，實際傳播情形可能被低估。

黃立民指出，BA.2.75特性就是不怕現在的BA.1、BA.2，甚至是BA.5的抗體，且BA.2.75通常會比先前其他的亞型變異株變得更強，才能取代其他病毒株，不過目前致病率看起來差不多，並無更為嚴重。

「你就是等於前面感染是白做工！」，黃立民進一步解釋，BA.2.75傳播力更強又具免疫逃脫特性，即使先前曾感染BA.1、BA.2、BA.4、BA.5等，都還是有可能再染上BA.2.75，現有的疫苗應該也對防護BA.2.75「很沒效了」，但他強調，疫苗仍可預防重症與死亡，建議民眾還是要打疫苗。

黃立民認為，雖然BA.2.75不如外界所說的「那麼魔王」，卻還是有能力再造成一波大流行，讓已確診者又被感染一次，被問及是否有可能成為下一個優勢病毒株，黃也示警「它很有可能」，現在BA.2.75已經在印度部分省分變得很強勢。

「我們的準備是一模一樣」，黃立民說明，若想要防堵BA.2.75與其他亞型變異株，就要用防堵BA.5的態度與方法，台灣最重要的就是要想辦法買到次世代Omicron疫苗，國外現在預計今年下半年就會開打，我國要力保次世代疫苗貨源，也要持續研發更新更好的藥物與疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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