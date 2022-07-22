逆轉腦霧！醫授6招自救　地中海飲食也有效

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57歲的孟小姐也提到，5月中旬確診隔離時，有吃日本製的感冒藥，期間沒有發燒、喘、胸悶、咳嗽，但有很重的疲憊感與頭暈，起初還以為是感冒的副作用或精神差，一度猛喝咖啡、運動，可頭暈並未改善，「一直覺得好像有一層紗蓋住我的頭，霧霧的不清楚、無法思考」，無法回答別人問題，每天都像是斷片的感覺。
台灣神經學學會理事長胡朝榮說明，長新冠症候群多與神經系統失調有關，新冠肺炎病毒入侵身體後，引起全身性廣泛慢性發炎，可能直接或間接傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降，腦部神經症狀的發生機率與患者本身健康狀況、免疫能力有關，如果患者因染疫而免疫力急遽下降，會更容易合併神經系統併發症，不僅導致腦部神經症狀的產生，更可能間接影響全身。
台北醫學大學附設醫院神經內科醫師蔡睿蘋指出，感染新冠肺炎後，可能會出現掉髮、紅疹、潰瘍、憂鬱、焦慮、失眠、腦霧、疲勞、多系統發炎症候群等。
蔡睿蘋進一步解釋，廣泛描述腦霧，包含心智狀態減低、緩慢、模糊、昏沉與精神恍惚感、無法集中，甚至影響病人思考專注能力。有睡眠障礙、賀爾蒙失調、飲食營養缺乏、藥物治療、壓力或情緒疾患、內科疾病等都可能造成腦霧，新冠染疫者若是症狀較嚴嚴重，也可能更容易有腦霧。
蔡睿蘋提醒，急性或是長新冠病患，超過46%有疲倦感，可能持續數週到數個月，當病人抱怨有「疲倦感」時，病患可能正經歷著無力感、易喘、難集中專注、嗜睡、心情低落等，不可忽視。
蔡睿蘋認為，腦霧其實並非新冠肺炎專屬症狀，而是許多腦部相關疾病的早期症狀之一，提醒民眾若有以上症狀，可以積極尋求專業醫師協助，如不及早就醫改善，放任腦霧發展可能會間接造成焦慮、憂鬱、失智症、甚至阿茲海默症的發生，進而損傷腦部健康。
在治療腦霧策略上，蔡睿蘋提出，天然的類黃酮化合物可廣效抗病毒、抑制病毒進入宿主細胞、抑制神經發炎反應、降低認知減退，像是莓果、橄欖、黃豆與黃豆製品、香菜等食物都富含類黃酮化合物，另木樨草素則可穿透血腦障蔽，抑制神經膠細胞與肥大細胞，減少神經發炎反應與認知障礙，紅活蔔、花葉菜等食物中都富含木樨草素。
中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如表示，腦霧並不是一種疾病，而是一種症狀和現象，腦霧會痊癒，但會持續多久目前沒有定論，有的人數週內就自行復原，但也有研究發現，確診新冠肺炎、接受治療後，平均長達7個月以上，都還有可能診斷出腦霧，建議民眾若有相關症狀，應盡早尋求醫療資源，由專業神經科醫師協助治療康復。
盧韻如也分享6招自救方式，包含養成每周運動5天、每次30分鐘的運動習慣，且應以有氧運動為佳，而非重訓、保持充足睡眠，幫助大腦與身體清除多餘毒素、多從事有助於保持樂觀、積極心態的個人活動、多攝取植物油、水果、蔬菜、堅果、豆類、全穀物等原型食物的地中海飲食、多參與社會活動、並避免酗酒用藥。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。