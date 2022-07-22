林志穎特斯拉燒光光！消防局：電動車起火「用水打不滅」
藝人林志穎今（22）日駕駛特斯拉，因不明原因高速撞上分隔島，不久車頭竄出火光，隨即陷入火海，所幸現場民眾見狀上前，第一時間將林志穎及坐在副駕的小孩Jenson拉出車外，兩人獲救後並無生命危險。警消趕抵現場也立刻佈線灌救，不過火勢太過猛烈，特斯拉已燒掉半個車身，僅剩焦黑骨架。
資深汽車媒體人、《2GameSome有車賞》執行長葉毓中指出，林志穎駕駛的特斯拉Model X是全電車，而電動車就是靠鋰電池將化學能轉換成電能，因此電池裡有相當多化學原料，在發生撞擊當下，電路系統產生火花，若造成火警相當難撲滅，「整個車身下底盤就是一個很大的電池，等那個電池燒完，甚至可以燒三天。」
葉毓中解釋，電動車下底盤就是很多電池包所組成的大電池，是很大的燃燒原料，若遇起火不能光靠水撲滅，還要搭配化學藥劑，或是透過阻絕氧氣的原理，像是利用滅火毯來滅火。而電動車起火有可能滅了前半部，後半部又燒起來，過程中不斷復燃，也是比燃油車難滅火的原因。
消防人員則直言：「電動車起火，用水打不滅」。台南市消防局災害搶救科解釋，當電動車發生火勢，鋰電池的化學物質持續熱失控反應，接觸空氣大量燃燒，只能靠大量水柱來降溫，但沒辦法撲滅，需等電池燒完結束化學反應。
災害搶救科舉例，去年台南市仁德區曾發生特斯拉火燒車，一般轎車火燒車約用3噸水可以撲滅，但因電動車有鋰電池，著火後產生化學反應，滅火相對不易，該場火燒車最後動用約20噸的水才撲滅。因此南市消防局也針對電動車火災採購滅火毯，用來覆蓋起火車體，可降低周圍溫度、減少煙霧，讓電池在受控制狀態下燃燒，並抑制有毒物質和氧氣穿透，阻絕燃燒反應所需要的氧氣來控制火勢。