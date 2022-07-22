淨零實踐永續！台新金控獲科學基礎減碳目標審查通過

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林維俊指出，台新金控在成立三十周年之際，特地以認真永續為主軸，全力推動淨零，力邀民眾響應綠色生活；並在4月首度舉辦淨零論壇，齊聚超過1800位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與，共倡淨零未來。另外，除了「永續治理」、「永續金融」、「金融科技與數位創新」等面向持續發揮永續的動能之外，在氣候議題的著墨上，也已啟動全面淨零計畫，藉由加入「臺灣淨零排放協會」承諾以實際行動支持淨零碳排。面對投融資的減降目標，林維俊說明台新充分展現決心，包含之前已承諾的不新增採煤礦場融資、不新增燃煤電廠專案融資之外，更研擬對全面性的煤產業、非典石化油氣產業訂定脫碳路徑及汰除年限；也同時期盼在投融資轉型的路上，可與國際標竿同步前進，並與投融資對象共同找到淨零轉型與資金取得的平衡點。
林維俊強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣並成為化解氣候危機的英雄。台新金控未來將依偱國際ESG發展趨勢，積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，並遵循金管會的「綠色金融2.0」推動方向以及證交所的「公司治理藍圖3.0」指引，深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實，致力成為投資融對象及社會大眾的永續智慧好夥伴。