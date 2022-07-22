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淨零實踐永續！台新金控獲科學基礎減碳目標審查通過

▲台新金控昨(21)日獲科學基礎目標倡議組織審核通過，為臺灣第三家、全亞洲第五家取得SBT目標審查通過的金融業者。（圖／品牌提供）
▲台新金控昨(21)日獲科學基礎目標倡議組織審核通過，為臺灣第三家、全亞洲第五家取得SBT目標審查通過的金融業者。（圖／品牌提供）

財經中心/綜合報導

2022-07-22 18:00:00

隨著氣候變遷情況加劇，全球暖化已帶來全面性的風險與危機，淨零排放已成為全球共識。身為地球的一份子，台新金控深知應更積極面對氣候變遷議題，在2019年就率先成為TCFD (氣候相關財務揭露Task force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD)支持機構，積極管理氣候風險與機會。今（2022）年適逢台新三十周年，台新主動承諾響應科學基礎減碳目標(Science-based Targets，SBT)，並在21日獲科學基礎目標倡議組織審核目標通過。

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台新金控林維俊總經理表示，台新金控是臺灣第三家、全亞洲第五家取得SBT目標審查通過的金融業者！台新相關減量目標皆依循SBT的方法學以範疇一到三的減量路徑訂定自身營運及投融資的減量目標。其中，投融資部位目標訂定覆蓋率超過15%，是目前臺灣金控同業中以銀行為主體的比例最高金融機構。截至今日為止，全球共有超過3400家企業承諾設定SBT目標，高於1500家的企業的SBT目標已獲目標審查通過，並開始執行減碳行動。

林維俊指出，台新金控在成立三十周年之際，特地以認真永續為主軸，全力推動淨零，力邀民眾響應綠色生活；並在4月首度舉辦淨零論壇，齊聚超過1800位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與，共倡淨零未來。另外，除了「永續治理」、「永續金融」、「金融科技與數位創新」等面向持續發揮永續的動能之外，在氣候議題的著墨上，也已啟動全面淨零計畫，藉由加入「臺灣淨零排放協會」承諾以實際行動支持淨零碳排。面對投融資的減降目標，林維俊說明台新充分展現決心，包含之前已承諾的不新增採煤礦場融資、不新增燃煤電廠專案融資之外，更研擬對全面性的煤產業、非典石化油氣產業訂定脫碳路徑及汰除年限；也同時期盼在投融資轉型的路上，可與國際標竿同步前進，並與投融資對象共同找到淨零轉型與資金取得的平衡點。

林維俊強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣並成為化解氣候危機的英雄。台新金控未來將依偱國際ESG發展趨勢，積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，並遵循金管會的「綠色金融2.0」推動方向以及證交所的「公司治理藍圖3.0」指引，深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實，致力成為投資融對象及社會大眾的永續智慧好夥伴。

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