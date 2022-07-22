崑山科大棒球隊應屆畢業生李欣穎入選職棒台鋼雄鷹投手

崑山科技大學公共關係暨廣告系應屆畢業生李欣穎在中華職棒新人球員選拔會中脫穎而出，成功入選台鋼雄鷹，成為該校首位進入職棒的選手。除此之外，同屆的郭彥輝則入選為屏東紅尾成棒隊選手。

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▲崑山科大校長李天祥頒發慰問金予教練陳該發 (左一)、教練林琨瑋(左二)、教練蕭智祥(右一)（圖／記者張振興攝，2022,07,22）

崑山科大自 108 年起延攬具職棒水準的棒球隊員入校，並正式成立甲組棒球隊，由蕭智祥擔任總教練，積極培訓優質的成棒選手，今年 7 月的中華職棒新人球員選拔會中，新成立的職棒第六隊台鋼雄鷹共錄取 30 位選手，李欣穎在第 18 輪中被指名入選。李欣穎自小對棒球有濃厚興趣，國小時加入高雄市鼓山國小少棒隊，歷經橋頭國中青少棒隊、台南南英商工青棒隊、高雄義守大學棒球隊， 109 年李欣穎轉學至崑山科大並加入甲組棒球隊，延續投手生涯。

校長李天祥表示，非常開心崑山科大能培養出優秀的職棒選手，本著技職教育的精神，除了會幫助優秀的棒球選手進入職業棒球市場，同時也積極培養學生球員第二專長，讓無法進入職棒的球員學習到專業技能，未來同樣能投身運動相關產業。李天祥校長也代表致贈獎學金及獎座予李欣穎，並送上大紅包慰勞蕭智祥、林琨瑋、陳該發等 3 位教練，期待在未來的日子，也能持續培養優質的職棒選手。

▲李欣穎投球英姿（圖／崑山科大提供）