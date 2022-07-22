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國民黨：國境開放　解決「旅平險」問題刻不容緩

▲隨著國境逐步開放，國民黨邀集觀光業者、學者呼籲政府趕快處理旅平險問題。（圖／國民黨提供）
▲隨著國境逐步開放，國民黨邀集觀光業者、學者呼籲政府趕快處理旅平險問題。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-22 17:54:47

國民黨今(22)日召開「國境開放，觀光業疾呼解決『旅平險』問題刻不容緩」記者會，國民黨表示，蔡政府逐步開放國境管制措施，讓兩年多來苦撐經營的觀光產業看到曙光，但業者「既期待又害怕受傷害」，關鍵在於各保險公司停售旅平險海外突發疾病的理賠保單，讓國人旅外的健康安全無法獲得妥適保障，也讓旅行業者出團所必須承擔的成本風險大幅增加，恐導致開放國境、促進國內外旅遊的效益大打折扣，因此，國民黨呼籲民進黨政府應該儘速協調保險業恢復海外突發疾病的理賠保單，或由政府出面、比照日本政府推出旅遊健康保險保單，莫讓疫情後的旅行觀光發展因少了「旅平險」的全面保障而受到阻礙。

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國民黨記者會邀請觀光相關業者，包括台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、公勝保險經紀人公司事業部經理曹祺等出席，國民黨立法院財委會立委李貴敏與會，由國民黨副發言人楊智伃主持，針對各保險公司將旅行平安保險的「海外突發疾病理賠」取消等問題，從業者、旅客遇到的困擾、對觀光救援產生的負面影響以及保險專業等層面，表達「旅平險」問題的嚴重性與急迫性，呼籲政府應正視並立即協調解決相關爭議。

國民黨表示，受到防疫險大幅虧損的影響，各保險公司近期陸續取消旅行平安保險的「海外突發疾病理賠」，以及縮減履行契約責任保險附約「旅行不便」理賠範圍，但當前國際間仍存在不小的染疫風險，若無相關保險機制，恐導致旅客及旅行業者非常大的困擾，包括，第一、國人旅外緊急就醫需承受高額醫療費用，若需家屬緊急赴當地協助或需醫療專機後送，成本皆難負擔。第二、外國旅客來台灣旅行，若遇突發性疾病，需自行承擔沈重的醫療費用。第三、在國外不可抗力因素導致滯留，旅行業者必須負擔旅客食宿費用，大幅增加經營風險。

「業者想做生意又怕做生意！」國民黨指出，邊境開放，讓觀光、旅行產業看到一線生機，但缺少了「旅平險」這塊拼圖，讓許多旅行社業者望而卻步，若無相關保險而執意出團，萬一團員有突發事故，旅行社難以承擔如此巨大的風險；有業者直言「根本不敢把旅客送出國，尤其現在變種病毒反覆，萬一發生什麼事，旅行社賠都賠不完」。

國民黨呼應觀光業者的訴求，向蔡政府提出三項呼籲：一、應協調恢復旅平險海外突發疾病的保險理賠。二、應協調恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍。三、可比照日本政府推出1000萬日幣旅遊健康保險保單。

國民黨強調，疫情爆發兩年多來，觀光業者慘澹經營、國人高度期待出國旅遊，如今總算企盼到國境解禁的時刻，但「旅平險」問題成了出入境旅遊「卡關」的關鍵癥結。「政府應該當觀光及保險業者的後盾，更有責任確保人民安心旅遊的權利」，呼籲金管會應邀集保險業者溝通、協調，儘快恢復相關的保險項目，讓國人旅遊安全能獲得保障，並減輕業者的成本風險，共同促進我國旅行觀光產業的發展。

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