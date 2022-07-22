國民黨：國境開放　解決「旅平險」問題刻不容緩

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國民黨表示，受到防疫險大幅虧損的影響，各保險公司近期陸續取消旅行平安保險的「海外突發疾病理賠」，以及縮減履行契約責任保險附約「旅行不便」理賠範圍，但當前國際間仍存在不小的染疫風險，若無相關保險機制，恐導致旅客及旅行業者非常大的困擾，包括，第一、國人旅外緊急就醫需承受高額醫療費用，若需家屬緊急赴當地協助或需醫療專機後送，成本皆難負擔。第二、外國旅客來台灣旅行，若遇突發性疾病，需自行承擔沈重的醫療費用。第三、在國外不可抗力因素導致滯留，旅行業者必須負擔旅客食宿費用，大幅增加經營風險。
「業者想做生意又怕做生意！」國民黨指出，邊境開放，讓觀光、旅行產業看到一線生機，但缺少了「旅平險」這塊拼圖，讓許多旅行社業者望而卻步，若無相關保險而執意出團，萬一團員有突發事故，旅行社難以承擔如此巨大的風險；有業者直言「根本不敢把旅客送出國，尤其現在變種病毒反覆，萬一發生什麼事，旅行社賠都賠不完」。
國民黨呼應觀光業者的訴求，向蔡政府提出三項呼籲：一、應協調恢復旅平險海外突發疾病的保險理賠。二、應協調恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍。三、可比照日本政府推出1000萬日幣旅遊健康保險保單。
國民黨強調，疫情爆發兩年多來，觀光業者慘澹經營、國人高度期待出國旅遊，如今總算企盼到國境解禁的時刻，但「旅平險」問題成了出入境旅遊「卡關」的關鍵癥結。「政府應該當觀光及保險業者的後盾，更有責任確保人民安心旅遊的權利」，呼籲金管會應邀集保險業者溝通、協調，儘快恢復相關的保險項目，讓國人旅遊安全能獲得保障，並減輕業者的成本風險，共同促進我國旅行觀光產業的發展。