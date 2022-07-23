《正義的算法》大結局熱血沸騰　郭雪芙殺青不捨落淚

陳柏霖、郭雪芙《正義的算法》本周迎來大結局，郭雪芙說自己的戲份拍攝完畢時，當下還有泛淚，提到能完成這部戲是很辛苦的一件事，甚至因為疫情一度停擺，終於完成這部作品時也很有成就感，陳柏霖在公園結束拍攝時，搞笑表示：「以後講話不能再這麼壞了。」
此外，陳柏霖、郭雪芙、林育品以及陳雪甄最後一天在「聚心事務所」拍戲時，也非常捨不得，眾人合影留念，說這裡場景不只漂亮、更充滿回憶，一輩子都會記得這個特別為他們搭建的拍片場景，但他們也忍不住搞笑表示，《正義的算法》在夏天拍攝，「聚心事務所」場景極為悶熱，導演許富翔也一度中暑刮痧，「其實這裡很棒，只是季節的問題啦。」
劇中客串演員找來李千那、嚴藝文，李千那笑稱早就想與導演許富翔合作，沒想到某日剛好在拍片場景的飯店遇到，就答應導演，願意騰出1天時間來客串；嚴藝文近年執導《俗女養成記》，多以導演身分亮相，再次回歸演員身分，演出法律事務所女強人，讓她心情超緊張，激動喊前一天晚上完全睡不著，「以往我都是演大媽、大嬸呢」。
《正義的算法》迎向大結局，同樣引起台劇的社群網站激烈討論，一致認為全劇故事充滿巧思，將財力雄厚的詐騙集團故事擺在最後四集，相當合乎時事，讓原本已經勞燕分飛的4位律師主角再度合作打一場難度極高的官司，故事走向相當激勵人心，更被譽為「今年最熱血台劇」。