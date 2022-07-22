《原子》地球代言賺進百萬？薪水曝光求工作找上門

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《原子少年》日前也舉辦人氣票選活動，前五名全由「地球」成員包辦，分別是林佳辰、周祖安、林煥鈞、黃文廷、周子翔，面對這麼高人氣，他們也表示「非常感謝投票給地球的大家，不管誰是第一名，只要地球都在人氣團都非常開心，謝謝粉絲、歌迷的支持。」不過他們也會在社群平台上，放上自拍照再拉人氣，被問到是否會放「腹肌照」拉票？黃文廷則是曖昧的說「『養眼照』的話則是留在寫真書」，而林佳辰打趣回應「我本人則是沒有這個東西」，逗得現場哈哈大笑。
「地球」今下午出席Acer暑假亞太盛事Acer Day活動時，粉絲擠爆現場、尖叫聲不斷，可見他們的超高人氣。雖然未得到總冠軍，但仍受到廠商親睞，據悉代言費就賺進300萬元，被問到開始賺錢了嗎？他們則打趣回應：「薪水我們都是一季一季的發，薪水不會這麼快下來」，對於行程滿檔，他們認為非常幸福、知足，「希望未來有更多工作可以找我們」。而面對即將到來的情人節，林佳辰計畫想趁休假時間找朋友玩，「如果可以的話，還是發工作給我們」，仍離不開工作話題，也逗翻現場。《原子少年》將在8月13、14日，於台北國際會議中心舉行售票演唱會，他們也小小透露會表演未公開演出的歌曲，以及有特別來賓，讓粉絲相當期待。