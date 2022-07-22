林志穎自撞火燒車！案發時救護車路過「已有任務」未停車
藝人林志穎今（22）日駕駛特斯拉，載6歲兒子行經桃園市蘆竹區中正北路橋時，不明原因自撞撞上機車分隔島，強大衝擊導致車身嚴重變形，林志穎因此被困車內，所幸一旁的熱心民眾見義勇為，先將兒子抱出車外，眾人再合力將林志穎拉出，僅過5秒後，特斯拉瞬間被火舌吞噬，2人撿回寶貴性命；但案發時剛好有救護車經過，桃園市消防局下午澄清，該輛救護車因有載運病患送醫，無法停下協助，隨後改由蘆竹分隊另2輛救護車到場協助送醫。
這起意外發生在上午10點51分，當時林志穎在路口迴轉後，便一路直行準備上橋，豈料靠近分隔島時，卻突然往右偏駛，狠狠撞上指示桿，便因車禍帶來的衝擊，造成林志穎顏面、手部骨折，被拉下車時還滿臉鮮血，痛到一度無法說話。
消防局獲報時立刻派出2輛救護車趕抵現場，其餘還有5輛消防車與16名警消人員趕抵現場救援，火勢在15分鐘被撲滅，，但由於火勢猛烈，整輛車車頭被燒到面目全非，僅剩焦黑骨架。
根據警方提供第一時間的現場監視畫面，當時恰好有救護車經過，導致不少人誤會是救護車第一時間協助送醫，才讓林志穎父子幸運獲救；桃園市消防局後來澄清，該輛救護車當時車上有病患送醫途中，無法停下協助，隨後改由由蘆竹分隊派出2輛救護車趕往現場送醫，現場為消防車先趕抵，約10分鐘後救護車才抵達現場，並將傷者送往林口長庚醫院。
下午5點林志穎弟弟林志鑫、與經紀人阿任召開記者會，會中他們表示，目前林志穎傷勢相對穩定，Jenson也是穩定，謝謝把他從車上救出來的民眾跟長庚醫療團隊，沒辦法第一時間跟各位反應是因為狀況還不明確，接下來兩三天是重點。（編輯：孫唯容）