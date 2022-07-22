出版成書！「燦爛新女力」集結13名女性故事

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新書發表會邀請書中人物陳秋柳、卞柔勻與侯友宜對談。陳秋柳懷著夢想從越南嫁來台灣，一開始在三重碧華公園幫人修剪指甲，女兒曾在意「新住民第二代」的身分，不願主動提及媽媽，她特別做越南春捲跟女兒同學分享，並帶著女兒參與舞台劇、電影表演，女兒也越來越認同越南文化。
另位越南新住民卞柔勻，初嫁來台灣遇人不淑，曾獨自帶著幼女經歷一段逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛，後來遇見生命中的貴人，不僅重組了幸福家庭，還在3D果凍藝術創作上發揮才能，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌，目前開設藝術手作烘焙教室，繼續培力其他新住民。
卞柔勻表示，在人生的低潮時受到新住民家庭服務中心幫助，也上了很多新住民課程，現在有能力想回饋，於是將出版的5本烘焙書版稅，捐贈給新北市好日子愛心大平台，在台灣已22年的她，笑言比住在越南時間還久，可以很驕傲地說：「挖嘛係台丸人！」
社會局長張錦麗表示，社會局設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站，分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力新住民人才，提供各項資源協助，希望讓新住民姊妹們找到奮鬥的依靠，讓外界看到姊妹們的努力與成就。