COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

出版成書！「燦爛新女力」集結13名女性故事

▲「燦爛新女力」集結13位新住民生命故事，新北市長侯友宜出席新書發表會。（圖／社會局提供）
▲「燦爛新女力」集結13位新住民生命故事，新北市長侯友宜出席新書發表會。（圖／社會局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-22 19:47:21

隨著新住民和新二代族群日漸增多，新北市的新住民人口超過11萬全國最多，社會局集結13位新住民的生命故事出版「燦爛新女力」，新北市長侯友宜昨出席新書發表會表示，新住民帶著原生文化來到新北扎根，看到他們的韌性、活力，更豐富新北生命力，也串起跟國際接軌力量，認為新北市就是台灣縮影、也是國際縮影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，新北市是全國最友善新住民的城市，新住民人口占全國新住民人口幾近20％，他在「2030新住民十年政策」中，揭示要以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」四大策略來協助新住民，希望新住民在這塊土地上都能發光發熱。

新書發表會邀請書中人物陳秋柳、卞柔勻與侯友宜對談。陳秋柳懷著夢想從越南嫁來台灣，一開始在三重碧華公園幫人修剪指甲，女兒曾在意「新住民第二代」的身分，不願主動提及媽媽，她特別做越南春捲跟女兒同學分享，並帶著女兒參與舞台劇、電影表演，女兒也越來越認同越南文化。

另位越南新住民卞柔勻，初嫁來台灣遇人不淑，曾獨自帶著幼女經歷一段逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛，後來遇見生命中的貴人，不僅重組了幸福家庭，還在3D果凍藝術創作上發揮才能，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌，目前開設藝術手作烘焙教室，繼續培力其他新住民。

卞柔勻表示，在人生的低潮時受到新住民家庭服務中心幫助，也上了很多新住民課程，現在有能力想回饋，於是將出版的5本烘焙書版稅，捐贈給新北市好日子愛心大平台，在台灣已22年的她，笑言比住在越南時間還久，可以很驕傲地說：「挖嘛係台丸人！」

社會局長張錦麗表示，社會局設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站，分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力新住民人才，提供各項資源協助，希望讓新住民姊妹們找到奮鬥的依靠，讓外界看到姊妹們的努力與成就。

新二代靠拳擊打出一片天　政府頒發獎勵金補助

驚豔觀星之旅！泰國觀光局推出浪漫星空計畫

新二代喪父又無母依靠　總統教育獎得主展露正能量

新住民讀繪本講座　南投移民署廣邀親子參與

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.13%21.88%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀