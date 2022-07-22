高雄市疫情持續趨緩　即日起放寬第四劑疫苗接種資格    

高雄市今(22)日新增2513例確診個案，整體疫情維持穩定緩降。即日起放寬施打第四劑資格，社區接種站同時開放可接種第4劑之對象為50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低且病情穩定者、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員；且須與第3劑間隔5個月以上。
其次，65歲以上長輩第四劑疫苗接種率27.1%(全國平均23.1%)，目前65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）第4劑疫苗第2波社區接種持續進行中，衛生局提醒長輩前往接種時，請攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單、疫苗接種評估及意願書，需要接送前往接種的獨居、重大傷病、身心障礙長輩，請向區公所聯緊安排熱血計程車。另設籍本市65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）接種第4劑疫苗，現場可領700元禮券及2支快篩試劑。
高市府於明天7月23日、24日，設有10處社區接種站，歡迎家長為小朋友先行預約接種，接種當日請攜帶健保卡及兒童健康手冊，完成接種。市長陳其邁市長也提醒，家中如有滿6個月至5歲的幼兒，也已開放預約接種。家長可儘速幫家中小朋友預約疫苗接種，獲得足夠保護力。滿2歲的小朋友，市送兒童牙刷1支，未滿2歲的小朋友需要更周全的醫療環境，建議家長就近預約全市224家幼兒疫苗合約院所接種。
另外，目前正處於登革熱流行期，今天上午市府防疫團隊於前鎮區瑞興里辦理登革熱除斑社區動員，合計投入98人針對瑞興里及周邊5里執行孳生源清除及化學防治工作，孳生源清除共計272戶、陽性容器(孳生源)15個；衛生局提醒落實社區環境整頓以降低社區病媒蚊密度，呼籲市民務必每週落實居家環境「巡、倒、清、刷」以維持高雄市連續2年「零登革熱」防疫佳績。
※【NOWnews 今日新聞
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