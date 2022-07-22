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桃園新住民分享緬甸涼拌茶葉　透露融入台灣社會秘訣

▲丁庭仙擔任講師，她以自身經驗與大家分享豐富的多國生活經驗以及融入當地樂活的訣竅。（圖／移民署桃園市服務站提供）
▲丁庭仙擔任講師，她以自身經驗與大家分享豐富的多國生活經驗以及融入當地樂活的訣竅。（圖／移民署桃園市服務站提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-22 20:12:34

移民署北區事務大隊桃園市服務站20日舉辦7月份新住民家庭教育及法令宣導活動，特別邀請來自泰緬地區的丁庭仙擔任講師，她以自身經驗與大家分享豐富的多國生活經驗，以及融入當地樂活的訣竅，並一起製作炎炎夏日的故鄉開胃菜—緬甸涼拌茶葉。

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另外，鑑於電動自行車是許多新住民重要的代步工具，移民署桃園市服務站特別在活動中，宣導近期公布修正的「道路交通管理處罰條例」電動自行車騎乘規定，未來需合格掛牌的電動自行車才可以騎乘上路，騎乘沒有合格標章的電動自行車將遭沒入，擅自改裝合格的電動自行車，將最高處新台幣5,400元。為了保障自身的財產，請新住民多加留意相關規定。

移民署桃園市服務站指出，每個新住民的故事，都像一本豐富人生閱歷的書，丁庭仙歷經半個世紀以前顛沛流離的大時代，她的故事更值得細細閱讀。她的童年在緬甸，1960年緬甸政變，全家逃難到美斯樂，她聰明優異錄取台灣北一女中，無奈因家貧只能忍痛放棄。雖然面臨生活上種種不易與艱辛，但正向積極的她，就像「台灣阿信」精神一樣，刻苦耐勞，堅毅卓越。

丁庭仙的母親教導她要有一技之長，有專長手藝最重要。她來台後除了工作外，也自學電腦，努力讓自己發揮最大優勢，成為公司不可或缺的人才；她所教育的兩個兒子，也充分發揮新住民的語言優勢，大學畢業後，從事泰國語言及文化推廣工作，並擔任通譯協助來台的同鄉解決語言溝通及文化障礙。

丁庭仙分享樂活的要訣，在於有顆積極的心融入台灣社會，鼓勵新住民朋友都能勇於嘗試新的事物，多向人請教，不斷學習充實自己，並有一技之長在身，她說，看到有些新住民朋友來台灣後，只跟自己的同鄉來往，害怕學習中文，真的非常可惜。活動中她並分享緬甸涼拌茶葉，她說，緬甸涼拌茶葉象徵熱情好客，在客人來訪時奉上這道菜一起享用，代表著共享及人與人間的交流互動，所傳達的是人情溫暖。

桃園市服務站主任黃英貴指出，新住民初來乍到，對適應台灣這個新環境及未來面臨的家庭生活，無可避免一定感到不熟悉甚至徬徨，針對新住民群體成為台灣社會不可忽視力量，移民署服務站每個月都有辦理家庭教育課程，關懷新住民並協助其在地生活適應的各項需求。


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