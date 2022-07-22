桃園新住民分享緬甸涼拌茶葉　透露融入台灣社會秘訣

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移民署桃園市服務站指出，每個新住民的故事，都像一本豐富人生閱歷的書，丁庭仙歷經半個世紀以前顛沛流離的大時代，她的故事更值得細細閱讀。她的童年在緬甸，1960年緬甸政變，全家逃難到美斯樂，她聰明優異錄取台灣北一女中，無奈因家貧只能忍痛放棄。雖然面臨生活上種種不易與艱辛，但正向積極的她，就像「台灣阿信」精神一樣，刻苦耐勞，堅毅卓越。
丁庭仙的母親教導她要有一技之長，有專長手藝最重要。她來台後除了工作外，也自學電腦，努力讓自己發揮最大優勢，成為公司不可或缺的人才；她所教育的兩個兒子，也充分發揮新住民的語言優勢，大學畢業後，從事泰國語言及文化推廣工作，並擔任通譯協助來台的同鄉解決語言溝通及文化障礙。
丁庭仙分享樂活的要訣，在於有顆積極的心融入台灣社會，鼓勵新住民朋友都能勇於嘗試新的事物，多向人請教，不斷學習充實自己，並有一技之長在身，她說，看到有些新住民朋友來台灣後，只跟自己的同鄉來往，害怕學習中文，真的非常可惜。活動中她並分享緬甸涼拌茶葉，她說，緬甸涼拌茶葉象徵熱情好客，在客人來訪時奉上這道菜一起享用，代表著共享及人與人間的交流互動，所傳達的是人情溫暖。
桃園市服務站主任黃英貴指出，新住民初來乍到，對適應台灣這個新環境及未來面臨的家庭生活，無可避免一定感到不熟悉甚至徬徨，針對新住民群體成為台灣社會不可忽視力量，移民署服務站每個月都有辦理家庭教育課程，關懷新住民並協助其在地生活適應的各項需求。