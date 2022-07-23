專訪／高胥崴「負債魯蛇逆襲」　帶領天王星0團魂到奪冠

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改變的契機在第一次公演《KING》拿滿分，「讓我們知道說其實我們有能力、有舞台魅力，那時候我開始出來管大家、幫助大家，大家慢慢認定我是隊長這個角色，後面就變感情越來越好、默契越來越好。」不過天王星每個團員都超有個性，要說管誰最頭疼？高胥崴說：「應該就是小孩，他就是很ㄎㄧㄤ，講話不經過大腦，做事不經過大腦，所以他就整天都在出包。」
有沒有人幫助高胥崴呢？他想都不想：「沒有。」因為天王星超級失控，「承祐很常放空恍神，昱廷會自己ㄎㄧㄤ掉大笑，有翔有時候也是心不在焉，他很努力專注在舞蹈，舞蹈學得差不多就會開始遊神，所以被節目組講說我們是最白目的星球，太常無厘頭，讓他們很頭痛。」因為每個人都很做自己，高胥崴乾脆也做自己，有機會去別的星球他還不想走，「我心屬天王星，我們都是，沒有其他星球可以選。」
高胥崴在第三次公演《懶得跟你講》一戰成名，台語饒舌讓導師Ella眼睛為之一亮，舞台上又殺又狠，高胥崴自爆：「我私底下傻傻的，講話滿白目，但是在舞台上我比較適合耍狠的氛圍，因為如果在台上要我笑，我也沒辦法笑贏佳辰、祖安，他們笑起來很可愛，我在兇的時候比較沉穩。」因為外表高冷，高胥崴常常讓人不敢靠近，他說：「我記得進《原子》的時候，所有人都跟我提過，沒有人敢跟我講話，我是屬於悶騷型，也不會主動跟人搭話，藍弟卻不覺得我很兇，他覺得我很可愛，所以他有主動跟我搭話。」
高胥崴在比賽的旅程中，一邊當上班族拜訪客戶，一邊為每次表演通勤練舞，1天睡眠只有2個小時，可是他用自己的實力贏得冠軍，獲得1張唱片合約、發行冠軍紀念單曲、接下遊戲代言大使、8月馬上舉行「原來的少年」演唱會，最重要的是他對得起家人，「可以給親朋好友交代，我沒有做錯。」高胥崴說：「我從小已經認定這條路就是我必須走的路，我做過KTV、廚房內場，該做的我都試過，這些都不是我喜歡的，只有演藝圈這條路讓我覺得非常喜歡，我的才能應該可以往這條路前進，所以我覺得我就是得走這條路。」