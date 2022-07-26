專訪／《原子》林佳辰珍惜暴紅機遇　想當台版木村拓哉

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沒有一夜成名，其實都是百鍊成鋼！《原子》開播前，主題曲〈原來的少年〉MV甫釋出，林佳辰的超高顏值就吸引大眾目光，被韓國網友封為「Ending妖精」，讓他同時享受「天選之人」的關注和隨之而來的壓力，其實在竄紅之前，他早已歷經各類賽事歷練，從璀璨之星選拔、唱片公司培訓、電視台新人訓練班，還和同學一起拿過新光盃街舞大賽冠軍，累積深厚實力，這一路上都沒停止過學習。
在家人鼓勵下勇闖星河，林佳辰年僅18歲就簽約伊林娛樂，隨即成了唱片公司練習生，密集培訓3年多，每天上課學習表演，週末就專注舞蹈訓練，從鶯歌通勤到台北，在沒有聚光燈、沒有掌聲的練習室，一遍遍的排練每個動作、表情，經過琳瑯滿目的玩具店，心裡很想放假，卻只能逛2分鐘就得離開，他曾灰心想著，如果自己是一個普通大學生，是否就能盡情玩樂，而不是穿梭於看不到盡頭的訓練中。
努力發光的星星，也有黯淡的時刻。林佳辰接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露工作不順遂時，偶爾也會怨天尤人，羨慕著別人有舞台，但他只讓自己失望一下子，不能沉浸於情緒裡，隔天就會鼓起勇氣，繼續朝目前邁進，不會輕言放棄。頂著高顏值就要更有實力，夜貓子的他開始苦練吉他，學習編曲、混音，總在幽暗房間裡彈奏，沉浸一個人的音樂世界裡，記錄腦海裡每個旋律，等待一個成名在望的時刻。
「當我很客觀地篩選評論與誇獎，客觀地看待自己，進步的幅度是很大，在進步面前要放下自尊心」
從小是阿公阿嬤捧在手掌心的寶貝，是對外炫耀的天之驕子，林佳辰在溫暖的家庭氛圍長大，讓他擁有自信心和闖蕩娛樂圈的勇氣，但要走上選秀舞台，面臨外界拿放大鏡嚴格檢視，心態調適是一大關卡。正如心理學裡的「達克曲線」，從初學者的自信心滿滿，逐漸接觸到這領域的專業知識，會有一段低潮期，他學會修正自我認知，自信心慢慢回升。
《原子》行星初現的首個舞台，在各大星球競逐冠軍之際，地球表現卻不耀眼，林佳辰返家偷偷在房間裡哭，被姊姊意外爆料曝光，他坦言當時心情低落，畢竟第一輪投票人氣最高，螢幕表現卻有很大反差，「大家對我們期望這麼越高，可是我們分數又這麼低，就覺得有點辜負投票給我們的粉絲們」。
談及參加《原子》最大的收穫，林佳辰認為心態改變最多，「我學會怎麼樣客觀看待自己，以前很主觀的時候，就會覺得為什麼別人這樣子，為什麼我的遭遇不好，參加完節目之後就會更客觀的去看待別人的評論或誇獎，我很客觀地篩選它們，當你客觀地對自己的時候，自己進步的幅度是很大，在進步面前放下自尊心」。
「大家都覺得我不在意名次，其實我在粉絲群潛水關注，我怕太在意了，帶給身邊的人太多壓力。」
在他開朗陽光外表下，其實有一顆敏感細膩的心，大男孩的骨氣，就是不願意造成別人的困擾。當成績未盡理想，寧願選擇自己消化情緒，從不輕易說苦。在競爭激烈的beanfun!西門町看板票選活動，前五名互有領先之際，林佳辰總是展現波瀾不驚的淡定，活動結束後，他才娓娓道來當時的激動心情。
看似佛系的林佳辰，一直都潛水在粉絲群裡，偷偷關注大家的討論，看到激烈戰況感覺超緊張，最後穩住前五名，內心很感動，很感謝熱情粉絲們為他投票，「大家好像都覺得我不在意名次，其實我都會偷偷關注，我比較會怕太在意了，帶給身邊的人太多壓力」。
這一年比賽期間，林佳辰明顯消瘦許多，姊姊也會叮嚀他再瘦點，螢光幕前更上相，練舞期間，看似鄰家男孩的地球組，意外是最勤勞、嚴肅的一群，總決賽當天，他即使身體疲憊，在鏡頭前依舊毫無保留，熱歌勁舞展現活力，笑說當天有點累，「幾乎用光體力，可能拿我的以後老年壽命在換能量」，被林煥鈞笑說太誇張，還好最後ㄍㄧㄥ住，微笑站到最後一刻。
「有時候覺得很累、很想放棄，很慶幸我不是一個人面對，所有人一起努力，一起變好」
由他填詞的〈朝著遠得要命的星球起飛〉，是《原子少年》的最後一首歌，宣告畢業快樂的離別氛圍，讓台下選手MAX、李哲言、曹家齊及觀眾哭成一片淚海，他在舞台上也哽咽了，難得流露脆弱的一面，感受當下勝負已不重要，「很多事情我們都不是一個人面對，我們有80個好朋友，可以在這條路上扶持，不管節目排名怎麼樣，這些感情是很珍貴的收穫」。
身處角逐人氣王者之列，林佳辰展現企圖，卻沒有張揚的野心，可愛之餘有點中二的個性，為他贏得好人緣，在原子少年之中，除了原先一起受訓的EMB少年（Enjoy Music Boys）、所屬的地球組，還和MAX、李哲言、吳昱廷、高有翔、呂植宇組成了小分隊「亞特蘭提斯」，推出一系列創作，在YouTube擁有3萬多粉絲追隨，他所寫的新歌〈滿腦子都是壞壞〉，一推出就攻佔街聲平台音樂排行榜第一名，MV累積點閱率突破20萬次。
「我參加了那麼多團，他們都代表了我不同階段，抑或是我不同的面向」
雙子座個性多變，林佳辰就像擁有多面體的鑽石，在各個團體展現不同風格，他形容最早的EMB是培訓時期從零開始的戰友，一起打拚建立深厚革命情感；而這3個月比賽期間最感謝的人，是一起挺過各個關卡的地球組團員，他們從可愛到性感、酷帥風格都能駕馭的六個舞台，證明林佳辰除了盛世美顏，還有深厚實力。
「我參加了那麼多團，他們都代表了我不同階段，抑或是我不同的面向」，好看的外貌千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一，在林佳辰俊朗的外表下，時而熱愛搖滾重金屬，也有喜歡王傑〈一場遊戲一場夢〉的懷舊情懷，帶著雙子座的聰慧靈敏，更蘊含著滿滿的創作能力，就像一顆曼陀珠丟進可樂裡，仍有源源不絕的靈感噴發中。
亞特蘭提斯則是他在音樂這塊領域裡，一起努力的夥伴，沒有商業力量的介入，沒有任何束縛，全憑一股熱血去碰撞，拿出珍藏創作心血，接受大眾的評論考驗，去年推出第一首新歌〈Cherry Pie櫻桃派〉，6個男孩沒有資源挹注，直衝宜蘭海邊拍了第一支MV，記錄沒有偶像包袱，盡情打鬧、嘻笑的夏天，所花的預算只有住民宿的費用和油錢。現在工作滿檔，大家就相約熬夜拍MV，超級熱血的行為，正是青春無所畏懼的寫照。
「粉絲鼓勵我的夢想，我帶給他們追尋夢想的勇氣，互相給予彼此，層層堆疊的關係很棒！」
欲戴王冠，必承其重。就像五月天歌詞唱的，「幸運的孩子爬上了殿堂，成果代價都要品嘗」，《原子少年》結束後，林佳辰初嘗走紅滋味，展開滾輪般的生活，埋首排練、製作歌曲、參加活動，忙到沒有跟家人吃飯的時間，爸媽擔心他身體不堪負荷，還買了保肝丸給他，要他照顧好自己。
成熟懂事的林佳辰，明瞭機會得來不易，面對排山倒海的工作，成為粉絲追逐的焦點，依舊甘之如飴，扛起這些甜蜜的負荷，他透露，某次為工作提前去網咖練功，結果玩遊戲時被粉絲認出來要求合影，當下覺得滿開心的，感受到自己紅了，他開玩笑說：「要珍惜一下，萬一哪天熱潮退了，沒人認出來會很難過」。
粉絲是林佳辰前進的動力，是幫助他站穩基礎，依然能保有自我的底氣。節目開播前發下豪語，是成為一個唱跳偶像、成為有影響力的人物，如今他終於如願，兩場見面會門票秒殺，收穫了滿滿感動，還有一大箱拆不完的禮物，拋開比賽的壓力，和歌迷一起玩樂，感受格外不同，「粉絲在鼓勵我的夢想，我也帶給他們追尋夢想的勇氣，互相給予彼此，層層堆疊的關係很棒」。
《原子》不只讓林佳辰暴紅，連姊姊美貌也意外受吹捧，成為眾人口中的萬人迷，粉絲紛紛敲碗想追蹤姊姊IG，被問到姊姊是否做好心理準備，他難得頑皮的說：「我們之後會有規劃，還在喬時間拍一個合照，會互相串連一下，幫忙拉點粉絲給她！」至於是否會幫姊姊跟心儀的呂植宇牽紅線，他語氣傲嬌地表示，「這個交給他們自己，我不過問」。
「輸給別人沒關係，但要挑戰自己，只要鼓起勇氣，跨出對你很重要的那一步，你就是最棒的！」
人氣票選高居不下，出道希望濃厚，林佳辰以唱跳男團為目標，表明未來想成為像木村拓哉一樣的全能偶像，能唱、能跳又能演戲，做什麼都很完美，在演藝圈多年屹立不搖，最重要的是要帥，這應該是他最堅持的一點。被電影大姊大欽點當男主角，他抱持開放態度，在電視台新人班培訓時，甚至演過男男感情戲，對於大膽尺度都不排斥，畢竟都是一種嘗試。
有人形容林佳辰參加《原子少年》，像是可愛小白兔誤入叢林遊戲，未知險惡依然滿懷希望，在競爭激烈的選秀節目裡，是個獨一無二的特別存在。側面觀察，歷經這幾個月賽事磨練，他依舊溫暖、謙遜，也有顯著成長，受訪時學習琢磨文字、找尋合適字眼表達，偶爾會冒出頑皮個性、開懷大笑，摸索娛樂圈遊戲規則的同時，跟著學習成長，繼續突破自我。
而他始終不變的座右銘，就是「輸給別人沒關係，但要挑戰自己」，在比賽期間不論輸贏，只要努力就會被看見，他用這句話為自己跟粉絲加油打氣，「只要鼓起勇氣，跨出對你很重要的那一步，你就是最棒的！」勇於嘗試、從不停下腳步的林佳辰，就像一顆鑽石般晶瑩剔透，面臨不同挑戰，就能折射出不同光芒，千變萬化仍待發掘！
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