NBA／威少成自由球員後恐無球可打　美媒：他可去CBA

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ESPN知名記者Brian Windhorst在播客節目上，與多名業內同行談到關於Westbrook未來在聯盟中的前景時，他們皆不看好未來這位9屆全明星還能得到聯盟球隊開出的合約。
在業內資歷很深的Tim Bontemps表示，「在他的這份合約結束後，他可能就會離開NBA了。」而主跑達拉斯獨行俠的Tim MacMahon則說：「此前，獨行俠被問到是否要簽下Westbrook時，他們堅決說不。一旦他被買斷或者以某種方式被交易了，未來或許可去中國大陸CBA聯賽的北京首鋼打球。」
Westbrook目前在NBA市場的的交易行情很差，三人在討論時有共識認為若其離開湖人，那很難在市場上為他找到一個落腳點，這也是他前經紀人希望他本季留隊打出成績的原因。因為若是被交易，大部分的下家都會選擇直接買斷其合約，他沒有機會披上另一支球隊的球衣。
如果Westbrook成為自由球員，一些球隊可能會給他一份最低底薪合約的機會來試試看，但前提是他願意放下身段接受一個小角色，而他目前顯然不願意這樣做。
過去林書豪在NBA發展陷入瓶頸時，最終也是選擇先來CBA打球，當時加盟的球隊正好就是北京首鋼。這是媒體開玩笑的戲語，還是真有可能成為Westbrook的出路，只能留待未來給出答案。