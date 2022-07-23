COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／威少成自由球員後恐無球可打　美媒：他可去CBA

▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-23 09:01:20

洛杉磯湖人明星後衛「威少」Russell Westbrook來到生涯最低潮時期，根據ESPN報導，在目前的這份合約打完之後，他可能在聯盟中面臨無球可打的情況，有記者甚至建議他去CBA打球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年透過巫師和湖人的交易案來到洛城爭冠，Westbrook轉換球隊後卻出現水土不服的情況，讓自己的身價進一步降低。今年夏天他選擇執行4700萬美元的球員選項，這也幾乎確定將是他最後的頂薪合約。

ESPN知名記者Brian Windhorst在播客節目上，與多名業內同行談到關於Westbrook未來在聯盟中的前景時，他們皆不看好未來這位9屆全明星還能得到聯盟球隊開出的合約。

在業內資歷很深的Tim Bontemps表示，「在他的這份合約結束後，他可能就會離開NBA了。」而主跑達拉斯獨行俠的Tim MacMahon則說：「此前，獨行俠被問到是否要簽下Westbrook時，他們堅決說不。一旦他被買斷或者以某種方式被交易了，未來或許可去中國大陸CBA聯賽的北京首鋼打球。」

Westbrook目前在NBA市場的的交易行情很差，三人在討論時有共識認為若其離開湖人，那很難在市場上為他找到一個落腳點，這也是他前經紀人希望他本季留隊打出成績的原因。因為若是被交易，大部分的下家都會選擇直接買斷其合約，他沒有機會披上另一支球隊的球衣。

如果Westbrook成為自由球員，一些球隊可能會給他一份最低底薪合約的機會來試試看，但前提是他願意放下身段接受一個小角色，而他目前顯然不願意這樣做。

過去林書豪在NBA發展陷入瓶頸時，最終也是選擇先來CBA打球，當時加盟的球隊正好就是北京首鋼。這是媒體開玩笑的戲語，還是真有可能成為Westbrook的出路，只能留待未來給出答案。

桌球／莊智淵遭4局橫掃　台灣兩將本站皆被林高遠淘汰

NBA／湖人和溜馬交易談判觸礁　不願意為威少出兩首輪籤

T1／續約冠軍主控布銳克曼　海神陣容整齊尋求新賽季衛冕

羽球／大賽間隔距離被拉近　「麟洋配」坦言賽程很緊湊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.82%19.18%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀