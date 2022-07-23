張國煒秀星宇修護中心嗆酸民　回顧最懂航空K董奮鬥史

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關於第一航機修護中心，星宇航空也回應，這是星宇的機棚廠，2020年初興建至今，將作為飛機維護中心，成為守護星宇機隊的家，也在地面守護旅客的安全。許多星宇與「K董粉」也在臉書回應，大讚「安全無價」、「築夢踏實」、「我們懂就好」、「安全就靠星宇團隊及您的帶領」、「永遠支持」、「加油！繼續衝」。
張國煒為長榮集團創辦人張榮發二房獨子，2016年張榮發逝世，他依照遺屬接任集團總裁的位置，但引發大房兄長不滿，被逐出長榮集團，並花了兩、三年時間籌組星宇航空，被譽為是最勵志的王子復仇記，更幾度「御駕親征」星宇的新機抵台。
即便張國煒創立星宇遇上疫情、連續虧損，今年第一季營收2.7億元，虧損達到12.15億元，累計2020年1月開航至今，累積虧損已達81.49億元。但講求高品質的星宇，其制服服裝、周邊商品、機上安全影片都成為話題，網路上更累積不少星宇迷，近年來發展IP商機成績不俗。
截至目前為止，星宇已成功開拓包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉各航點，未來更瞄準北美市場拓點。而隨著全球各國陸續鬆綁邊境，星宇航空也摩拳擦掌迎接商機，日前更是擴大招兵買馬，儲備客艙組員人力。