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張國煒秀星宇修護中心嗆酸民　回顧最懂航空K董奮鬥史

▲星宇航空建置第一航機修護中心，董事長張國煒於臉書開心分享，但也回嗆酸民。（圖／擷取自張國煒臉書）
▲星宇航空建置第一航機修護中心，董事長張國煒於臉書開心分享，但也回嗆酸民。（圖／擷取自張國煒臉書）

記者許家禎／台北報導

2022-07-23 09:31:38

星宇航空董事長張國煒20日晚間在臉書po出「第一航機修護中心（STARLUX 1st Aircraft Maintenance Hangar）」基地照，表示外界問他2年半都在幹嘛，答案就是航機修護中心，建置讓大家安全的港口，許多人說他花大錢是敗家子，他也回嗆酸民「酸民鍵盤手，你懂嗎？沒關係，你不懂我懂就可以」。

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星宇航空董事長張國煒日前開心分享「星宇第一航機修護中心（STARLUX 1st Aircraft Maintenance Hangar）」基地照，並po文表示，「終於完工了，人家都在問疫情這2年半我們都在幹甚麼，答案就在這裏，錢也花在這裡。人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡，這個讓大家安全的港口。酸民鍵盤手，你懂嗎？說你就是不懂。沒關係，你不懂我懂就可以。」

關於第一航機修護中心，星宇航空也回應，這是星宇的機棚廠，2020年初興建至今，將作為飛機維護中心，成為守護星宇機隊的家，也在地面守護旅客的安全。許多星宇與「K董粉」也在臉書回應，大讚「安全無價」、「築夢踏實」、「我們懂就好」、「安全就靠星宇團隊及您的帶領」、「永遠支持」、「加油！繼續衝」。

張國煒為長榮集團創辦人張榮發二房獨子，2016年張榮發逝世，他依照遺屬接任集團總裁的位置，但引發大房兄長不滿，被逐出長榮集團，並花了兩、三年時間籌組星宇航空，被譽為是最勵志的王子復仇記，更幾度「御駕親征」星宇的新機抵台。

即便張國煒創立星宇遇上疫情、連續虧損，今年第一季營收2.7億元，虧損達到12.15億元，累計2020年1月開航至今，累積虧損已達81.49億元。但講求高品質的星宇，其制服服裝、周邊商品、機上安全影片都成為話題，網路上更累積不少星宇迷，近年來發展IP商機成績不俗。

截至目前為止，星宇已成功開拓包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉各航點，未來更瞄準北美市場拓點。而隨著全球各國陸續鬆綁邊境，星宇航空也摩拳擦掌迎接商機，日前更是擴大招兵買馬，儲備客艙組員人力。


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