許藍方不倫人夫「這輩子最瘋狂」　康男讚：讓我無法太久

「最美性學博士」許藍方被控訴與已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉有不倫關係，她嚴正否認一切，反咬男方傳訊息騷擾3個月，但一審仍遭法院判決須賠償50萬元給康男太太，全案可上訴。本案判決書近日曝光，康鈞尉和許藍方露骨對話，如「我很不安」、「怕懷孕」、「在床上叫別人老公」等證據攤在陽光下，法官因此認定兩人有發生親密關係。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲許藍方侵害配偶權官司，一審被判賠50萬元。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）判決書指出，康鈞尉向太太坦承和許藍方於學生時期相識，2020年重逢後發展不正當關係，並有多次性行為，康鈞尉太太出示許藍方和丈夫LINE對話紀錄，康鈞尉在2019年10月1日傳訊息給許藍方表示「Feel warm and safe inside of your body」，隔天又說「昨天進去你的身體裡面，其實我是很用心，又是很不安」，許藍方回覆「怕懷孕？」及「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」，康鈞尉還誇讚許藍方讓他「無法太久」。▲法官判定許藍方（左圖）與已婚的康鈞尉有發生親密關係。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie、復健科康鈞尉醫師 運動科學館粉專）此外，許藍方10月5日再度傳訊息給康鈞尉，「我們最好演好一點，愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，雙方另提及「緊實」、「高潮」等字眼。雖許藍方辯稱「對方所提供之證據均為『txt文字檔』，無LINE訊息原始檔，詢問專家後，無原始檔的LINE轉出txt檔，可透過電腦或手機假造」，但卻沒有提出LINE原始對話紀錄供比對，也無具體指明何處被偽造或變造，反而是康男太太提出翻拍電腦對話紀錄的照片，加上許藍方訊息內容和臉書發布的動態相符，法官因而認定許藍方與康鈞尉有不倫關係，確實侵害原配配偶權。（編輯：楊穎軒）▲許藍方堅稱上摩鐵之事絕非本人。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）▲得知判決後，許藍方表示不會再上訴，因為時間、精神耗損太大，未來將專心工作賺錢。（圖／許藍方IG） 不倫人夫判賠50萬！許藍方鬆口「愛霸道的他」 細節全說破天荒！吳姍儒PO泳裝照 萬人敲破碗：轉正面宋慧喬衣領「V到雙峰中間」 大片乳白色任人看116個國家認定子瑜只是「亞軍美」!證書級全球最漂亮是她