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法說會陸續登場　投資人該留意基本面與是否落底

▲周線連三紅。專家指出隨著7、8月法說陸續登場，市場焦點逐步回到基本面的檢視，投資人應關注負向訊息出來後的反應，做為是否落底的訊號之一。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲周線連三紅。專家指出隨著7、8月法說陸續登場，市場焦點逐步回到基本面的檢視，投資人應關注負向訊息出來後的反應，做為是否落底的訊號之一。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-23 10:25:28

繼站上月線後，台股昨（22）日一度向上挑戰萬五大關，但近關情怯，整場大致維持平盤上下震盪，終場收在最高點14,949.36點，上漲11.66點，成交量2,644.91億元，周線連三紅。專家指出，部分大型或權值股在歷經快速修正後，評價回到2020年3月的水準，長期投資價值浮現。然而隨著7、8月法說陸續登場，市場焦點逐步回到基本面的檢視，投資人應關注負向訊息出來後的反應，做為是否落底的訊號之一。

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安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，近期台股走勢回穩主要有以下三關鍵。其一是7月油價和糧食價格滑落，有助7月通膨數據回落，這也意味美國公布6月通膨數據應為高峰。其二是重要企業法說釋出的財報與展望正向；其三是8月沒有聯準會開會，在此空窗期、狀況不會再變得更差，亦有助穩定市場信心。

潘育憲表示，就總體經濟面和信心面，受惠原本市場關注的通膨和利率政策等擔憂淡化，盤勢確實有在逐漸走穩；就評價面，部分大型或權值股在歷經快速修正後，許多評價甚至回到2020年3月的水準、甚至更低，長期投資價值也逐步浮現。

但另一方面，潘育憲也提醒，隨著7、8月法說陸續登場，市場焦點逐步回到基本面的檢視、尤其是庫存調整與終端需求變化，接下來市場要面對的，就是一連串利空測試，加上一線廠和二線廠法說會有較大差異，因此也要同步檢視市場對基本面負向訊息出來後的反應，做為是否落底的訊號之一。

潘育憲表示，考量許多基本面的檢視仍在邊走邊看、需要持續觀察產業動態，加上依照歷史經驗，庫存調整至少將花兩個季度完成，建議也要同步關注第四季獲利相較第三季下修幅度是否少於第三季相較第二季的修正幅度，屆時如果修正幅度有收斂，亦可作為落底與否的重要參考。

在布局策略與題材上，安聯投信台股團隊表示，由於產業環境仍存有許多變數，因此能夠靠著市占率增加、規格提升所帶動的ASP（銷售單價）上升、滲透率提升等，仍有機會在大環境供需反轉的情況下繳出獲利成長的機會，則仍是挑選核心的關鍵要件；就題材上可留意IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子/伺服器、高速傳輸等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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