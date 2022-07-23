狗散步回來多隻「跟屁蟲」！竟是牠想收留牠：我來當你媽
狗狗太有愛了！莫妮卡（Monica Burks）讓自家約克夏「黑茲爾（Hazel）」在庭院散步、如廁，可是時間過了許久，卻沒有看到本該回到家的身影，於是她出門呼喊愛犬名字，不久後狗狗踩著咚咚咚的步伐從遠處而來，且時不時回頭照看，這才讓飼主發現，黑茲爾被後竟跟著一隻小小三花貓！
據外媒報導，3歲的黑茲爾當天不停凝視屋外，似乎有什麼讓牠如此躁動，於是莫妮卡將其放出，狗狗冒著雨在庭院轉圈、跑動，過了好長一段時間都沒有回來，一段時間後終於看到黑茲爾的身影，可不同以往，牠的背後竟跟著一個非常小的身影。
莫妮卡表示，當黑茲爾在傾盆大雨中帶回一隻小貓時，簡直不敢相信自己的眼睛。畫面中能看到，狗狗歡快地領著小三花回家，見貓貓有些害怕立刻原地折回，走在身旁鼓勵牠勇敢向前，於是小三花就跟著黑茲爾的腳步，一起從濕冷的戶外走進溫暖的房屋。
莫妮卡為小貓取名「示巴（Sheba）」，示巴性格活潑可愛，被黑茲爾找到時，身形甚至沒有莫妮卡的手掌大。對於愛犬的行為，她認為這是一個純潔簡單的愛，她能看出這是黑茲爾的母性本能，不過示巴沒有繼續留在他們家，而是由莫妮卡的兄弟帶回照顧。（編輯：李惠婷）