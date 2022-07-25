專訪／原子雙帥廝殺！林佳辰初見林煥鈞　竟想尬舞拚高下

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林佳辰卻爆料，同框前就聽過對方風光經歷，從小就是街舞高手，拍廣告時主動跟林煥鈞攀談，聊到共同興趣是跳舞，他感覺對方想要尬舞技、比拚高下，結果聽得林煥鈞一臉懵，直呼「有這一part嗎？」林佳辰笑說：「沒有嗎？好吧，那可能是我誤會了，可能是我對他太有敵意，哈哈」，林煥鈞也回嘴「我跟你有得比」，彼此互虧沒在怕。
林煥鈞帶領舞技高超的土星登場，初舞台就讓大家驚豔，最後卻鎩羽而歸，讓他忍不住在台上淚崩，而備受期待的林佳辰，隨著觀眾對地球組高顏值的高期待，鄰家男孩形象轉變性感、酷帥風格，最後只差1.2分錯失冠軍，如今離人氣團出道只差一步，這組同班同學可望攜手組團，林煥鈞從起初的不適應，慢慢融合到地球的氛圍，「現在跟他們玩得滿開的，他們也慢慢被我打開那個開關，就變得每個人都滿吵的」。
在選秀節目總被導師、觀眾選擇，如果自己有權決定7個人成團，各自會有哪些屬意人選？林煥鈞的夢幻組合是李哲言、MAX、林佳辰、周祖安、周子翔、好兄弟唐立杰和自己，兼具唱跳及創作實力，在他心中是最完備的一團。林佳辰則選了周祖安、黃文廷、林煥鈞、MAX、吳昱廷、李哲言和自己，腦袋思路靈活的他笑說：「這樣7個不夠耶，我想組一個放浪兄弟，就是人超多！」
他對著鏡頭向製作人詹仁雄喊話，「我有一個很棒的革命性策略，我們80個人每次要出道的時候，就辦一次投票，像日本AKB48一樣比人氣，每次要出片前就先選拔一次，對不對，詹哥，這樣我們是不是各種組合都有了，因為日本經營模式就是這樣，每次出道前就選拔一次，從那80個人裡面挑選」，雖然台灣市場較小，或許無法實現他的理想境界，但勇於提出創意思維，只能讓人讚嘆「天選之人，不愧是你」。
請他們說說自己和對方令粉絲意外的點，林佳辰發揮冷面笑匠功力，踴躍作答「我想到了，其實我私底下比節目上還更帥」，讓林煥鈞一時語塞，林煥鈞則澄清網友對自己的誤解，因為皮膚比較黝黑，常被別人認為很陽光、很愛玩，但私底下卻是個極度宅男，「我除了工作以外就是在家，我不會在任何地方，我都在家，剛開始還有人說我看起來很愛玩、很渣，我都在家」。
林煥鈞笑說，自己興趣很斜槓，舞蹈、魔術等任何有趣的事物都想嘗試，增進和別人聊天的話題，私下最愛玩電腦遊戲，平時都宅在家裡，自嘲「我很容易黑，甚至在家裡就會變黑」，林佳辰在旁補槍「他只是曬得比較黑一點」、「是不是電腦的光太強」，逗得眾人哈哈大笑。林煥鈞則提到林佳辰的新潮外表下，有個懷舊的老靈魂，「他騎檔車這點，而且還是老車，我覺得滿意外，我覺得這個人蠻有自己的個性」。
地球組在台上演唱最後一首畢業歌《朝著遠得要命的星球起飛》，林煥鈞的清亮高音和林佳辰的完美中音，搭配得恰到好處，最近他們合體擔任3C用品代言人，尚未出道已有百萬入袋，氣勢銳不可擋，若未來組團出道仍須磨合，是否期盼對方有改變之處？林煥鈞看著對方笑說：「你不用改變了，你很帥了，如果可以幫我handle那個高音part就好了」，林佳辰也笑回：「我也想跟你說這句話！」
儘管表面上愛互虧，私下彼此都很欣賞對方出色之處，林煥鈞認為每個人都有特色，對一個團體來說很重要，「你必須保有你的style，不要為了別人的喜好改變自己，不然就會做得很不開心，也不是你最初想要的樣子」，最適合的團員未必百分百契合，只要朝著共同目標前進，就能一點一滴累積團魂，《原子少年》節目落幕後，正是林佳辰和林煥鈞人生起飛的開始。
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