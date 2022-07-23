COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

壯壯「人間水蜜桃」名不虛傳！海量辣照太露　父拒絕出版

▲壯壯籌備已久的首本個人寫真集，終於要和粉絲見面。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯籌備已久的首本個人寫真集，終於要和粉絲見面。（圖／水靈文創提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-23 11:08:222022-07-23 11:13:57

《壯見蜜桃》中呈現了蜜桃成熟時性感又可愛的魅力，也是壯壯首度突破尺度拍攝的性感寫真，在拍攝過程中挑戰各種尺度與表現風格，以及要求每個細節！在書中展現8個月苦練的蜜桃臀與高難度運動寫真，就是為了呈現最完美的體態！最有趣的是還在拍攝前跟家裡爸爸報備，爸爸說最低尺度是不能不穿衣服，結果「穿比不穿還火辣」，「辣個臀」直接讓爸爸拒絕出版，直到最後出動出版社老闆以及媽媽溝通打通關，才讓寫真作品出版與大家見面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
這次《壯見蜜桃》規劃了整整一個月的拍攝行程，前往了墾丁、高雄外海、台東綠島、林口等地，更出動私人遊艇拍攝，並在海上玩起SUP。擁有自由潛水執照的壯壯，更挑戰水底攝影，更騎上重機、骨董老車呈現極致性感，整本寫真融入了壯壯本身熱愛運動的健康生活，也讓大家認識更多不同面向的壯壯，除了對身材的要求之外，寫真書如何與眾不同也花了一番苦心。

▲壯壯騎重機、骨董老車展現極致性感。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯騎重機、骨董老車展現極致性感。（圖／水靈文創提供）
拍攝這本寫真書，負責執行的水靈文創也吃盡苦頭， 從一開始溝通企劃，執行細節，並請來知名電影劇照師陳威逸拍攝，水靈文創總編輯陳嵩壽開玩笑表示，壯壯是他們公司發行藝人書以來，目前最困難的一本，完整體驗了什麼叫做真正的上山下海，大喊運動量爆表身體吃不消，因為一個月下來整個團隊同時經歷了曬傷、凍傷、又被水母咬。這本寫真書超過20套造型，160頁超大開本，附贈海報、單曲CD，預購期5天的79折扣，讓粉絲500元有找就能收藏回家，也是壯壯與出版社討論下來時，都希望能讓多年支持壯壯的粉絲能輕鬆擁有，回饋給大家最好的回憶。而且寫真書還能搶先收聽壯壯今年準備要發行的單曲，讓大家除了視覺的享受，同時用壯壯的歌聲來療癒大家，單曲名稱是《還有我》，也是要跟大家說在你們需要被加油的任何時刻，都「還有我」壯壯陪伴在你們左右。

▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
▲▼壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
▲▼壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
看到元氣滿滿又熱愛運動的壯壯，你絕對想不到她曾經經歷過長達兩年不能走路的黑暗時期，每次問她，妳怎麼每天都這麼有活力充滿電力，壯壯總是笑笑的說：「因為啊～我很珍惜每一天能動的時刻。」直到有一天發現壯壯右膝上超大的疤痕時，在聊天下才知道原來壯壯有這段過去，也問她會不會介意腿上有這麼大的疤痕，她思考了一下說，從來沒有這麼想過，反而說這個疤給了她滿滿的動力，也提醒著自己是很幸運跟幸福的，「因為生命中你有可能會經歷過很多的挫折，或者甚至是骨折，但這些不會阻擋我們的飛翔，因為我試過了努力！堅持！不放棄！我達到了連醫生都預想不到的成功，這是真的！只要相信自己，你就能創造屬於自己的奇蹟，因為我是這樣幫自己加油著，所以也想這樣幫你們一起加油著！」

▲壯壯右膝上有大疤痕。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯右膝上有大疤痕。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯擁有歐美凳子臀。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯擁有歐美凳子臀。（圖／水靈文創提供）
《壯見蜜桃》7/25 預購開跑，8/4 七夕情人節正式發行。（編輯：楊穎軒

破天荒！吳姍儒PO泳裝照　萬人敲破碗：轉正面

宋慧喬衣領「V到雙峰中間」　大片乳白色任人看

林襄拋福利！「私密刺青」全露出　網友驚：完整一朵花

116個國家認定子瑜只是「亞軍美」!證書級全球最漂亮是她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
81.33%18.67%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀