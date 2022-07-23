壯壯「人間水蜜桃」名不虛傳！海量辣照太露　父拒絕出版

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拍攝這本寫真書，負責執行的水靈文創也吃盡苦頭， 從一開始溝通企劃，執行細節，並請來知名電影劇照師陳威逸拍攝，水靈文創總編輯陳嵩壽開玩笑表示，壯壯是他們公司發行藝人書以來，目前最困難的一本，完整體驗了什麼叫做真正的上山下海，大喊運動量爆表身體吃不消，因為一個月下來整個團隊同時經歷了曬傷、凍傷、又被水母咬。這本寫真書超過20套造型，160頁超大開本，附贈海報、單曲CD，預購期5天的79折扣，讓粉絲500元有找就能收藏回家，也是壯壯與出版社討論下來時，都希望能讓多年支持壯壯的粉絲能輕鬆擁有，回饋給大家最好的回憶。而且寫真書還能搶先收聽壯壯今年準備要發行的單曲，讓大家除了視覺的享受，同時用壯壯的歌聲來療癒大家，單曲名稱是《還有我》，也是要跟大家說在你們需要被加油的任何時刻，都「還有我」壯壯陪伴在你們左右。
看到元氣滿滿又熱愛運動的壯壯，你絕對想不到她曾經經歷過長達兩年不能走路的黑暗時期，每次問她，妳怎麼每天都這麼有活力充滿電力，壯壯總是笑笑的說：「因為啊～我很珍惜每一天能動的時刻。」直到有一天發現壯壯右膝上超大的疤痕時，在聊天下才知道原來壯壯有這段過去，也問她會不會介意腿上有這麼大的疤痕，她思考了一下說，從來沒有這麼想過，反而說這個疤給了她滿滿的動力，也提醒著自己是很幸運跟幸福的，「因為生命中你有可能會經歷過很多的挫折，或者甚至是骨折，但這些不會阻擋我們的飛翔，因為我試過了努力！堅持！不放棄！我達到了連醫生都預想不到的成功，這是真的！只要相信自己，你就能創造屬於自己的奇蹟，因為我是這樣幫自己加油著，所以也想這樣幫你們一起加油著！」
《壯見蜜桃》7/25 預購開跑，8/4 七夕情人節正式發行。（編輯：楊穎軒