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永豐餘斥資27億新建新屋紙器廠　迎產業創新轉型綠能未來

▲永豐餘斥資27億元於桃園新建新屋紙器廠，並在現有桃園廠、彰化廠及高雄廠導入智慧化機器設備升級產能。（圖／NOWnews資料照片）
▲永豐餘斥資27億元於桃園新建新屋紙器廠，並在現有桃園廠、彰化廠及高雄廠導入智慧化機器設備升級產能。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-23 12:40:29

投資台灣事務所22日再添3家企業共斥資逾41億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的永豐餘、根留企業方案的義芳化工，以及中小企業方案的某金屬製造公司等。其中永豐餘將斥資27億元於桃園新建新屋紙器廠，並在現有桃園廠、彰化廠及高雄廠導入智慧化機器設備升級產能。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,227家企業超過1兆7,587億元投資，預估創造13萬6,579個本國就業機會。

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投資台灣事務所指出，截至目前為止「歡迎台商回台投資行動方案」有265家台商投資約1兆681億元，創造8萬2,249個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有146家根留企業投資約3,175億元，創造2萬3,251個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引816家中小企業投資約3,731億元，帶來3萬1,079個本國就業機會，後續尚有13企業排隊待審。

永豐餘集團旗下台灣工紙大廠永豐餘工業用紙，事業範圍涵蓋工業用紙、紙器包裝、再生能源科技等3大領域。永豐餘工紙已於108年9月申請第1件台商回台方案投資超過14億元，本次計劃再投第2案，預計新增162名本國員工，斥資27億元於桃園新建新屋紙器廠，並在現有桃園廠、彰化廠及高雄廠導入智慧化機器設備升級產能。

秉持永豐餘集團二代創辦人何壽川全循環經濟之營運理念，在造紙製程中所用之原物料及產品、製程餘料皆可再利用。在綠能部分，永豐餘工紙持續投入沼氣發電設施，目前沼氣發電量已是全台紙業規模最大，總裝置容量5,200KW，一年最大發電量為4,200萬度，可供應全台近1.2萬戶之家庭用電。

另外也有國內首座完全使用固體替代燃料的SRF零燃煤發電汽電共生系統，供應生產用電，以追求「零廢棄」為目標，持續引領產業迎向低碳、低耗能、去石化的創新轉型綠能未來。

義芳化工主要從事生產氯鹼電解工業產品製造，主要產品有液鹼、鹽酸、漂白水、液氯、雙氧水及電子級化學品等。台灣電子產業在全球市場地位舉足輕重，近年來半導體業蓬勃發展，帶動電子級化學品需求攀升，作為半導體最穩定的化學品供應商，計劃招募本國員工22名，斥資逾11億元在桃園市蘆竹區擴建廠房及導入智慧化產線。

該廠區在節能減碳方面的規劃設有熱能回收設備，每年可節省逾千噸蒸氣使用，另外在停車場及倉庫屋頂裝置太陽能發電，供應公司綠電使用。希冀新投資在提升競爭力同時，能實踐友善環境目標。

某金屬製造公司為LED燈具相關製品製造商，主要產品有LED號誌、LED路燈、LED室內/外燈具、醫療器材、汽機車配件及其他金屬配件。受惠於美中貿易戰及疫情影響，全球供應鏈轉移，公司訂單穩定成長，為此計劃擴大投入近3億元在中部興建廠房，導入智慧機械與技術元素，強化生產效能。此次投資配合政府2050淨零碳排政策，架設多組太陽能發電模組，廠房皆採用低碳排設備，亦有熱能循環、用水循環及綠建築設計。投資完成後將可為國內增加15個就業機會。

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