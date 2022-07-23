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請益「選戰前輩」姚文智　陳時中要打造「有魅力的首都」

▲陳時中向姚文智請益。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中向姚文智請益。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-23 11:55:25

民進黨台北市長參選人陳時中近來除持續勤走基層外，也積極研擬政策。陳時中今（23）日上午透過臉書表示，自己在市政上持續精進，要汲取眾人經驗，廣博瞭解後，凝聚自己的想法，化成願景提供給市民。他透露，自己向《今周刊》發行人謝金河、前文化部長鄭麗君、曾參選台北市長的前立委姚文智等人請益，未來會持續努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐。

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▲鄭麗君與陳時中分享台北願景。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲鄭麗君與陳時中分享台北願景。（圖／翻攝自陳時中臉書）
陳時中說，下定決心要做，就要做得徹底，遇到不懂的地方就要請教。​在7月10日選對會提名後，自己就力邀在國會深耕多年，對立法政策與民主史十分熟稔的「管媽」管碧玲作為「競選總部政策小組」的總召集人，並邀集包括財經、民政、文化、藝術、觀光等各領域專家，聚焦市民關心的議題，相互交流。​

其中，邀請到《今周刊》發行人謝金河剖析現今的國內外產經趨勢；前文化部長鄭麗君與前立委姚文智分享如何打造有魅力的首都；另外，晶華酒店的董事長潘思亮也特別贈書，分享對疫後觀光發展的看法，專家們的指導讓自己學到很多。​

陳時中說，昨天提到的「阿中模式」就是要努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐。過去在參與公共事務與中央決策時，自己是一個協調者，整合大家的意見讓事情圓滿。現在，他願意當一個學習者，汲取眾人經驗，讓政策更完善。眾志成城把問題解決；廣博了解後，也有自己的一個想法。跟市民站在一起，把自己放小，做對的事，自己會持續努力。

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