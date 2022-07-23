掰了6300元造型！反骨妹妹曬「平價新髮型」打卡扮醜
「反骨男孩」新生代雙胞胎成員「軒姐宸妹」，日前在Joeman的「Joe是要對決」單元挑戰奢華剪髮，結果妹妹艾宸因無法接受設計師剪的6300元髮型，當場擺臭臉，引來網友討論以及後續風波。不過今（22）日宸妹在社群平台上貼出新髮型，還開心對鏡頭做鬼臉，看得出對新造型相當滿意。
妹妹艾宸先前在「Joe是要對決」單元中，體驗「6300元奢華剪髮」，由美髮資歷超過37年、曾幫多位巨星設計過髮型的設計師Andy操刀，但完成後艾宸明顯不滿意設計師剪的造型，在節目中表情嚴肅、甚至眼眶泛紅，事後她也坦承「因為頭髮沒有剪成自己喜歡的樣子，所以不笑，我確實哭了」，對Andy老師以及Joeman感到抱歉。
過了快2個月後，艾宸今（22）日在IG上貼出新髮型照，只見她剪掉Andy所設計的髮型，還染了流行的「耳圈染」，開心的在劍湖山世界遊樂園打卡，逗趣的對鏡頭擺鬼臉寫道「頭上那是鯊魚喔，我要被鯊魚咬了（鼻孔裡的鼻環露出了ㄝ。」根據《蘋果新聞網》指出，她的新髮型改由800元起跳的平價沙龍操刀。
事件當時有人認為妹妹沒管理好自身情緒影響拍攝，引起許多人批評，雖然後續宸妹有在社群平台上致歉，仍止不住風波延燒，「軒姐宸妹」雙胞胎父親也多次於臉書留言、發文替愛女發生，更批評酷炫在事件後「演一齣洗門風讓女兒扛」自己卻流量賺飽飽，直言根本是「不教而殺」，但事後酷炫也表示「可以理解爸爸的心情。」就在日前酷炫也曬出與雙胞胎父親摟抱照，表示雙方和好了，也達成共識與「軒姐宸妹」繼續合作，酷炫也不忘自嘲：「小蝦米與大鯨魚的和好照片，未看先猜會上新聞或Dcard。」