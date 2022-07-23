唯一受邀！謝國樑赴美與美國各州黨鞭交流

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謝國樑強調，從2014年以立法委員身份獲頒艾森豪獎金時，就跟他們維持友誼至今，這一次，SLLF基金會於洛杉磯舉行年度大會，自己除了以台灣前立法院多數黨黨鞭的身分參與之外，也希望能藉此替基隆爭取更多和與美國各州之間的交流的機會。
謝國樑也說，在今天的會談中，除了與執行長Steve Lakis及加州主辦方Bob Hertsberg 正式會談交流之外，並於稍早SLLF基金會的早餐聯誼中，和同桌的包括印第安那州Turner前議長及羅德島州參院黨鞭McCaffrey 進行交流，他們也分享過去曾到台灣來的經歷和感受，SLLF基金會也邀請哥倫比亞大學（Columbia University ）的Samuels教授來授課，不管是針對多數黨黨鞭、立法機關幕僚長的對應課程，還是全體分享討論，大家交流的內容非常廣泛且實際，甚至還有和美國前總統歐巴馬共事過的伊利諾州參議員Sen. Lightford參與發言，這些內容不僅專業務實，且在共同學習的環境下能夠與成員們激盪出更多火花。
謝國樑認為，台灣也可以參考這樣的模式，除了定期聚會聯誼，更可以透過現有組織來舉辦課程和研討會議，讓我們與美國各州議會黨鞭不僅維繫交流，讓問政環境與專業新知都能夠持續進步。
謝國樑最後表示，若擔任基隆市長，希望能夠邀請美國各州的黨鞭成員來到基隆進行交流，相信對我們的市府和議會都將很有助益，讓我們一起努力，一起讓基隆更好、更進步。