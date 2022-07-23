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推高機牙叉懸掛半空！21歲男撞上斷頸亡　姊悲曝行車畫面

▲桃園市一名簡姓男子，日前騎車意外撞上堆高機的牙叉，導致其頸部遭到割破，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市一名簡姓男子，日前騎車意外撞上堆高機的牙叉，導致其頸部遭到割破，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 14:19:02

桃園市一名簡姓男子（21歲），本月28日騎車行經萬壽路二段時，意外撞上堆高機的牙叉，導致其頸部遭到割破，雖緊急送往林口長庚搶救，但仍宣告不治；死者姐姐事後將行車紀錄器公布，並悲痛表示「弟弟招魂、頭七都叫不回來，所以我決定將事實真相還原，給他一個公道！」

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▲畫面顯示，簡男行經時，推高機牙叉恰好懸掛在半空，且面對道路。（圖／翻攝畫面）
▲畫面顯示，簡男行經時，推高機牙叉恰好懸掛在半空，且面對道路。（圖／翻攝畫面）
行車紀錄器畫面顯示，當時簡男正在萬壽路二段、三民路口等紅燈，不料起步不到20秒，就撞上堆高機，據悉，該輛推高機事發時面朝車道，且牙叉還懸掛半空，雖有人在路口指揮，但仍舊釀成悲劇發生。

警消獲報趕抵現場時，發現簡男倒臥血泊之中，除頸椎出現骨折、右側血胸等症狀外，他的頸部更是幾乎斷了一半，當下雖仍保有意識，但送醫不久後即宣告不治，肇事的張姓推高機駕駛（41歲）與陳姓貨車司機（46歲），也因此被依過失致死罪嫌送辦。

▲事發現場雖有人在指揮交通，但仍悲劇仍不幸發生。（圖／翻攝畫面）
▲事發現場雖有人在指揮交通，但仍悲劇仍不幸發生。（圖／翻攝畫面）
事後簡男姊姊PO出行車紀錄器並表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的一時疏忽、貪圖方便，造成了我們終身的遺憾，然而肇事者卻連一句道歉、慰問都沒有。

簡男的姊姊也難過說到，相信肇事者最後在法庭上一定會道歉，但卻是為了減輕刑期而做，並非真心誠意的道歉，這句道歉是你們欠我弟弟的，不代表我們原諒你；我們寧可不要和解金，只想換取你們多一點的刑期，讓你們嚐嚐與家人分離的滋味，因為幾年過後你們還有機會與家人團聚，然而我們卻一輩子見不到弟弟了。

我弟弟才20歲，人生才正要開始，誰給我弟弟一個活下來的機會? 誰給我們跟弟弟好好說再見的機會? 這事件時間久了就被淡忘了，可仍然是家屬心中永遠的傷痛！

警方則表示，陳姓貨車司機、張姓推高機駕駛，訊後皆已移送桃園地檢署偵辦，同時也報請檢察官相驗簡男遺體，以釐清確切死因，詳細肇事責任還有待進一步調查。（編輯：陳苾暐）


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