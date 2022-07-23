推高機牙叉懸掛半空！21歲男撞上斷頸亡　姊悲曝行車畫面

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警消獲報趕抵現場時，發現簡男倒臥血泊之中，除頸椎出現骨折、右側血胸等症狀外，他的頸部更是幾乎斷了一半，當下雖仍保有意識，但送醫不久後即宣告不治，肇事的張姓推高機駕駛（41歲）與陳姓貨車司機（46歲），也因此被依過失致死罪嫌送辦。
事後簡男姊姊PO出行車紀錄器並表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的一時疏忽、貪圖方便，造成了我們終身的遺憾，然而肇事者卻連一句道歉、慰問都沒有。
簡男的姊姊也難過說到，相信肇事者最後在法庭上一定會道歉，但卻是為了減輕刑期而做，並非真心誠意的道歉，這句道歉是你們欠我弟弟的，不代表我們原諒你；我們寧可不要和解金，只想換取你們多一點的刑期，讓你們嚐嚐與家人分離的滋味，因為幾年過後你們還有機會與家人團聚，然而我們卻一輩子見不到弟弟了。
我弟弟才20歲，人生才正要開始，誰給我弟弟一個活下來的機會? 誰給我們跟弟弟好好說再見的機會? 這事件時間久了就被淡忘了，可仍然是家屬心中永遠的傷痛！
警方則表示，陳姓貨車司機、張姓推高機駕駛，訊後皆已移送桃園地檢署偵辦，同時也報請檢察官相驗簡男遺體，以釐清確切死因，詳細肇事責任還有待進一步調查。（編輯：陳苾暐）