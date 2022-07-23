COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診+22347！死亡個案增53人　境外移入248例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 14:01:402022-07-23 14:03:44

中央流行疫情指揮中心今天（23日）宣布，本土新增22347例COVID-19確診病例，另外有248例境外移入，新增53例死亡個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心表示，本土新增22347例個案，死亡加53例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增22347例個案，死亡加53例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之22,347例本土病例，為10,230例男性、12,108例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,688例)、臺中市(2,878例)、桃園市(2,303例)、高雄市(2,288例)、臺北市(2,202例)、臺南市(1,705例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(724例)、新竹縣(637例)、宜蘭縣(600例)、雲林縣(587例)、苗栗縣(587例)、新竹市(549例)、花蓮縣(478例)、嘉義縣(433例)、南投縣(417例)、基隆市(337例)、嘉義市(292例)、臺東縣(261例)、金門縣(136例)、澎湖縣(130例)、連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為34例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月20日，死亡日期介於5月19日至7月20日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增248例境外移入個案中，為143例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80歲多歲，分別自美國(5例)、越南、韓國、中國、德國、新加坡及日本(各2例)、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利(各1例)移入，另227例感染國家調查中。入境日期介於今年6月23日至7月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,495,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,080,499例排除)，其中4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例，其中8,516例本土，個案居住縣市分布為新北市1,928例、臺北市1,001例、臺中市824例、高雄市773例、臺南市648例、桃園市641例、彰化縣493例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣241例、基隆市203例、嘉義縣179例、苗栗縣177例、宜蘭縣171例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

醫估BA.5入侵「疫情7月底反轉」？王必勝坦言：8月有可能

首例BA.2.75侵台！30多歲男印度返國確診　友人確診BA.4

18歲以上出國工作可打第4劑！應與第3劑間隔5個月

嬰幼兒接種莫德納疫苗　家長可請防疫照顧假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.77%19.23%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀