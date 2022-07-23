快訊／本土確診+22347！死亡個案增53人　境外移入248例

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指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為34例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月20日，死亡日期介於5月19日至7月20日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增248例境外移入個案中，為143例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80歲多歲，分別自美國(5例)、越南、韓國、中國、德國、新加坡及日本(各2例)、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利(各1例)移入，另227例感染國家調查中。入境日期介於今年6月23日至7月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,495,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,080,499例排除)，其中4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例，其中8,516例本土，個案居住縣市分布為新北市1,928例、臺北市1,001例、臺中市824例、高雄市773例、臺南市648例、桃園市641例、彰化縣493例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣241例、基隆市203例、嘉義縣179例、苗栗縣177例、宜蘭縣171例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。