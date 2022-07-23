內幕／侯家軍插旗新北引爭議　蔡明堂擬參選到底添變數

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在侯子弟兵蔡畹鎣新店區市議員初選落敗後，侯就全力搶救三蘆選區的吳訓孝。起初地方盛傳，侯市府盼資深議員蔡明堂連任不交棒，換取吳訓孝參選空間，後來蔡明堂決定交棒給兒子蔡政呈後，等於是新人三搶二局面，為確保吳順利出線，侯更透過地方人士試圖勸退同選區的新人林鼎超，引發爭議。
如今初選結果底定，林鼎超順利過關，而吳訓孝則因青年加權險勝蔡政呈，地方盛傳蔡家可能會派人參選到底，據了解，蔡明堂將親自出馬，將在8月初宣布參選。
國民黨高層表示，新北市黨部確實非常擔憂蔡明堂參選到底會影響三蘆選情，但黨中央的立場就是尊重。
新北地方人士稱，蔡明堂當過三重主委，蔡家長期在地方經營，又是國民黨忠貞黨員，對於藍營的組織票一定會有影響，尤其蔡、吳樁腳重疊，勢必會對吳訓孝選情造成一定衝擊。
地方人士認為，若蔡明堂宣布參選，可能會有部分支持者認為，吳訓孝初選是靠青年加權過關，不是真正有實力，何必為了吳訓孝而得罪資深又是現任議員的蔡明堂。
地方人士分析說，蔡明堂的參選除了是對青年加權選制的不滿，也無疑是對侯友宜不滿的延伸，蔡曾經質疑新北市府，為何自己過去這麼幫忙侯友宜，卻換來侯友宜丟人來插旗自己的選區？該人士認為，目前選情難料，蔡未必能順利當選，但蔡的參選勢必會分散所有議員的票源，甚至可能會讓國民黨掉3席議員，不可不慎。