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羽球／橫掃宋俊偉進決賽　周天成：世錦賽前的磨練機會

▲周天成。（圖／大會提供）
▲周天成。（圖／大會提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-23 15:59:40

台北羽球公開賽男單四強戰，我國世界排名第4的「一哥」周天成，今(23)日面對馬來西亞世界排名第59的選手宋俊偉，沒有意外的以兩個21:12拿下勝利，晉級到明天的決賽。

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過去兩人曾2次交手，周天成取得全勝，並且沒有丟掉任何一局，今天開賽後也是一直主導局面，首局先以21:12先下一城，次局同樣一直維持著分數領先，直到拿下比賽。

周天成表示，之前去馬來西亞訓練時，也有和宋俊偉對到，彼此球路都比較熟悉，因此今天打起來反應時間比較慢，可能對方前幾天的賽程打下來有影響到體能，今天多拍來回由自己佔優。

下一場將和日本21歲的選手奈良岡功大來交手，周天成表示對方的狀況很好，上一站也打進到決賽，衝擊力很強，因此今天回去之後還是要做好準備。

若能奪冠，這將是周天成今年第一座賽事冠軍，「說沒期待是騙人的，但還是希望把狀態打出來，這是在世錦賽前很好的磨練機會。也希望打出一場好比賽，畢竟很多小選手對我有憧憬。」

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