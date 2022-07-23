現代汽車遭爆在美工廠雇用童工　最小年僅12歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
SMART替現代汽車公司（Hyundai Motor Co）位於蒙哥馬利（Montgomery）的美國旗艦裝配廠，生產若干最受歡迎的汽車和休旅車零組件。現代汽車的企業文件中顯示，對SMART持有多數股權。
路透社今天首度公布調查結果，現代汽車隨後透過聲明表示，公司「不能容忍任何現代實體有任何非法聘雇行為。我們制定政策和程序，要求所有實體符合地方、各州和聯邦法律規範」。現代汽車並未回答路透社對於調查結果提出的細節問題。
SMART在另一份聲明中說，公司遵守聯邦、各州和地方法律，並「否認對於公司故意雇用不符就業資格者的任何指控」。
SMART說，公司是透過臨時工機構來填補職缺，並預期「這些機構在招聘、雇用和安置員工方面都有守法」。
SMART沒有回答關於這篇報導中所提及的工人，或他們和其他熟悉工廠人士所描述的工作場景等特定問題。
路透社是在今年2月，一名瓜地馬拉移民女童從位於阿拉巴馬州的家中短暫失蹤後，得知現代汽車旗下供應商雇用未成年員工。
根據知情人士說法，這名女孩本月將滿14歲，她與15歲哥哥和12歲弟弟今年稍早都在工廠工作，沒有上學。他們的父親齊伊（Pedro Tzi）接受路透社訪問時，證實了這些說法。
齊伊居住的恩特普萊斯市（Enterprise）警方也告訴路透社，這名女孩和她的手足曾在SMART工作。
根據對十多名離職和現職員工，以及勞工招聘人員的訪談內容，現代汽車旗下供應商過去數年招聘了一大群未成年人，齊伊的3個孩子也在其中。這3個孩子現在都已註冊了接下來新學期的課程。
受訪人表示，其中一些未成年人為了在工廠長時間輪班工作，已放棄學業。這座龐大的工廠有著記錄在案的健康及安全違規情事，包括截肢危險。
大多數和路透社談過的現職或離職員工都在匿名情況下受訪。路透社無法確認可能曾在這座SMART工廠工作過的確切童工人數、他們的工資或其他聘僱條款。
現代汽車在美國供應鏈使用童工一事曝光，可能會引發消費者、監管機關，和聲譽方面的負面觀感。現代汽車在網路張貼的「人權政策」中表示，公司一概禁止雇用童工，包括旗下供應商。
勞動專家告訴路透社，目前美國面臨缺工、供應鏈中斷，導致孩童進入對未成年人來說危險且非法工作場所的風險升高，特別是非法移民。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110723