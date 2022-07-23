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畢書盡染疫康復後首露面！無奈吐後遺症　「運動容易喘」

▲畢書盡曝染疫的後遺症。（圖／記者葉政勳攝, 2022.07.23）
▲畢書盡曝染疫的後遺症。（圖／記者葉政勳攝, 2022.07.23）

記者吳雨婕/台北報導

2022-07-23 17:10:32

Bii畢書盡去年推出專輯，今年再次展開北高巡演，特別的是他首次選擇踏上千人等級的場館，象徵重拾初心並希望能夠以音樂的力量貼近歌迷，今（23）日他在台北Legacy舉辦「我要唱歌給你聽 Live Concert」台北站，他談到染疫康復後的身體狀況，透露運動的時候變得比較容易喘。

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這一次開唱是畢書盡染疫康復後首度露面，許久沒有個人演唱會的他，坦言很緊張，「昨天晚上睡不好，我昨天很早躺在床上，可能近期覺得睡眠不夠，喉嚨有點乾燥。」談到染疫康復後，有沒有出現什麼後遺症，畢書盡透露聲音變得比較容易乾，「記憶力也還好，忘詞是之前就會，體力上則是在運動的時候，變得容易喘。」

▲畢書盡曝染疫的後遺症。（圖／記者葉政勳攝, 2022.07.23）
▲▼畢書盡曝染疫的後遺症，喉嚨會乾，運動也會有一點喘。（圖／記者葉政勳攝, 2022.07.23）
▲畢書盡曝染疫的後遺症。（圖／記者葉政勳攝, 2022.07.23）
 
由於疫情關係，畢書盡從2019年就沒回韓國，與媽媽已經快3年沒見，這段時間都是靠著視訊與媽媽聯繫，他表示有在計畫要回韓國一趟，「希望能今年與媽媽見面，也想讓媽媽看一下女兒。」



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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