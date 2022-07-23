畢書盡染疫康復後首露面！無奈吐後遺症 「運動容易喘」
Bii畢書盡去年推出專輯，今年再次展開北高巡演，特別的是他首次選擇踏上千人等級的場館，象徵重拾初心並希望能夠以音樂的力量貼近歌迷，今（23）日他在台北Legacy舉辦「我要唱歌給你聽 Live Concert」台北站，他談到染疫康復後的身體狀況，透露運動的時候變得比較容易喘。
這一次開唱是畢書盡染疫康復後首度露面，許久沒有個人演唱會的他，坦言很緊張，「昨天晚上睡不好，我昨天很早躺在床上，可能近期覺得睡眠不夠，喉嚨有點乾燥。」談到染疫康復後，有沒有出現什麼後遺症，畢書盡透露聲音變得比較容易乾，「記憶力也還好，忘詞是之前就會，體力上則是在運動的時候，變得容易喘。」
由於疫情關係，畢書盡從2019年就沒回韓國，與媽媽已經快3年沒見，這段時間都是靠著視訊與媽媽聯繫，他表示有在計畫要回韓國一趟，「希望能今年與媽媽見面，也想讓媽媽看一下女兒。」
※【NOWnews 今日新聞
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