「原子少年」獻出戶外第一次！談愛高呼喜歡細水長流

2022「大稻埕情人節」將於7月30日下午4時至晚間9時在延平河濱公園登場，令樂迷期待的卡司陣容也一次曝光，包含：ALL IN 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等偶像歌手輪番開唱。說起情人節，原子少年們也紛紛分享對「愛情」的看法。
原子少年獻出首場大型戶外演出，天王星蔡承祐表示：「很興奮！而且對於現場表演的經驗已經越來越多，會更期待有舞台可以去表現。」吳昱廷珍惜演出機會：「很謝謝主辦單位的邀請，尤其又是情人節為主題，讓我們在這個重要的節日能跟喜歡我們的人以及我們也喜歡的人一起過，真的很珍惜可以跟粉絲見面表演給粉絲看的機會，喜歡一起感受現場我們給觀眾、跟觀眾回饋給我們的能量，總而言之對這次的演出機會是滿滿的感覺跟知足。」
至於覺得愛情裡是浪漫還是務實派？火星李承隆回答：「應該各半，我喜歡多陪伴和相處的感覺，但因為工作或一些因素所以還是會提前規劃好時間跟行程。」MAX則認為：「其實我很少在過情人節，而且我覺得不該是只有情人節要特別浪漫，一天一天度過，細水長流的那種我反而比較喜歡。」最後夏浦洋呼籲：「其實我不是一個會特別過節日的人，但真的要過就喜歡浪漫派不然就不過，任何節日都一樣！」