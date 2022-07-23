COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「原子少年」獻出戶外第一次！談愛高呼喜歡細水長流

▲原子少年首次的大型戶外表演舞台，獻給了「大稻埕情人節」。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年首次的大型戶外表演舞台，獻給了「大稻埕情人節」。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-23 18:00:00

2022「大稻埕情人節」將於7月30日下午4時至晚間9時在延平河濱公園登場，令樂迷期待的卡司陣容也一次曝光，包含：ALL IN 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等偶像歌手輪番開唱。說起情人節，原子少年們也紛紛分享對「愛情」的看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原子少年獻出首場大型戶外演出，天王星蔡承祐表示：「很興奮！而且對於現場表演的經驗已經越來越多，會更期待有舞台可以去表現。」吳昱廷珍惜演出機會：「很謝謝主辦單位的邀請，尤其又是情人節為主題，讓我們在這個重要的節日能跟喜歡我們的人以及我們也喜歡的人一起過，真的很珍惜可以跟粉絲見面表演給粉絲看的機會，喜歡一起感受現場我們給觀眾、跟觀眾回饋給我們的能量，總而言之對這次的演出機會是滿滿的感覺跟知足。」

▲蔡承祐表示選秀這條路上，幾乎可以用「誤打誤撞」來形容。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐感謝有表演機會。（圖／記者陳明安攝）
至於覺得愛情裡是浪漫還是務實派？火星李承隆回答：「應該各半，我喜歡多陪伴和相處的感覺，但因為工作或一些因素所以還是會提前規劃好時間跟行程。」MAX則認為：「其實我很少在過情人節，而且我覺得不該是只有情人節要特別浪漫，一天一天度過，細水長流的那種我反而比較喜歡。」最後夏浦洋呼籲：「其實我不是一個會特別過節日的人，但真的要過就喜歡浪漫派不然就不過，任何節日都一樣！」

▲火星感謝粉絲一路相挺，左起為夏浦洋、李承隆、李哲言、MAX、陳俊廷。（圖／記者葉政勳攝）
▲火星夏浦洋（左一）、李承隆（左二）、MAX（右二）分享對愛情看法。（圖／記者葉政勳攝）

Ella帥兒勁寶超愛《原子少年》　珍藏歌曲天天聽

鄭怡讚爆《原子少年》！特別為他應援　可愛男孩身分曝光

專訪／《原子》木星小宜吐淘汰心聲　拚半年內瘦40公斤

專訪／吳昱廷奪《原子少年》冠軍　跳級鋼琴天才努力18年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
81.25%18.75%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀