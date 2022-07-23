路透：蒲亭以拖待變　打賭俄烏戰爭打愈久愈有利

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英國首相強生（Boris Johnson）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）近期相繼請辭，俄國官員和國營電視台公開幸災樂禍，把他們辭職描述成西方國家對俄國實施制裁反而傷到自己的結果。他們問道，下一個垮台的西方國家領袖會是誰？
將於10月滿70歲的蒲亭本月告訴西方國家，他在烏克蘭的行動才剛開始，還挑釁美國可以試試看能不能擊敗俄羅斯，但最終一定會失敗。
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本週在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上說：「蒲亭賭自己可以在一場磨人的消耗戰中獲勝。」
曾任美國駐莫斯科大使的伯恩斯認為，蒲亭在賭自己可以「扼殺烏克蘭經濟、消磨歐洲大眾和領袖的意志，並讓美國筋疲力盡，因為在蒲亭眼中，美國人老是有注意力不足的毛病，會因為其他事情分心」。
美國總統拜登去年11月派伯恩斯前往莫斯科，警告蒲亭入侵烏克蘭的後果。伯恩斯說，他認為蒲亭會賭輸。
但克里姆林宮迄今都沒有要放棄戰爭的跡象，還聲稱俄羅斯會在烏克蘭實現所有目標。
自2004年起當了18年俄國外交部長的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日說，俄國在烏克蘭的企圖現已遠不只限於烏東頓巴斯（Donbas）地區，還包括烏南大片土地和「一些其他領土」。
美國國家安全會議19日表示，根據情報，俄羅斯正準備併吞頓巴斯所有地區和烏南沿海土地，包括赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。
俄羅斯2014年併吞一般認為原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），相當於占有烏克蘭約4.5%的領土。若美國上述情報成真，將再讓俄羅斯掌控的土地超過烏克蘭領土的18%。
拉夫羅夫說，如果西方國家提供射程更長的武器給烏克蘭，例如美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），俄羅斯就還要占領更多領土。
倫敦政經學院（London School of Economics）國際史學教授祖柏克（Vladislav Zubok）說：「拉夫羅夫似乎想向西方國家傳達修飾過的訊息是：戰爭打得愈久，我們要的戰利品愈多。」
祖柏克還說：「這可能只是虛張聲勢，但如果俄國想占有（烏克蘭）南部領土，我也不會覺得意外。」
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國已提供逾80億美元的安全援助給烏克蘭，還將再供應4套海馬士系統。
那麼，俄烏戰爭會以什麼方式結束呢？
美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）政治學者波森（Barry R. Posen）說：「我認為最有可能是以接近目前戰線的僵局作結，或許是一種令人反感的停戰。」
「（可能會）進入一段政治軍事試驗的醜陋時期，然後在僵持的衝突中提出令人不安且沒有正當性的解決方案。」
由於俄羅斯仍持續出口大量天然資源，加上有中國支持，蒲亭賭的是俄國可以蠶食烏克蘭，也賭俄國比他眼中勢衰的西方國家更能在痛苦中撐下去。
但這場涉及鮮血及金錢的賭局代價極大。美國情報評估，已有約1.5萬名俄軍在烏克蘭陣亡，相當於1979年到1989年蘇聯入侵阿富汗期間的總死亡人數。
伯恩斯說，美方情報認為，烏克蘭的損失可能稍微小一點。俄烏雙方都未公布各自傷亡的詳細數字。
伯恩斯表示：「（蒲亭）真的堅信有投資必有回報的道理。他深信自己的宿命…就是恢復俄羅斯的強權。」
至於蒲亭掌權22年來最大的一次豪賭是否能獲得回報，只待時間解答。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110723