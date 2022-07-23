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高雄市疫情持續穩定趨緩　陳其邁宣布取消門診陪探病管制

▲高雄市疫情持續穩定趨緩，陳其邁宣布自即日起取消門診陪探病管制。（圖／高市府提供）
▲高雄市疫情持續穩定趨緩，陳其邁宣布自即日起取消門診陪探病管制。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-23 17:14:15

高雄市今(23)日新增2,287例確診個案、整體疫情趨勢持續穩定緩降。目前整備負壓隔離及專責病房總計1,053床，空床率56.8%，量能充足無虞。市長陳其邁市長宣布自即日起，均比照中央流行疫情指揮中心公布規範，放寬高雄市醫院、住宿式長照機構及各類醫事人員防疫管制措施，醫院及長照機構陪病、探病及探視管理，並取消門診陪探病管制。

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▲高雄市住宿式長照機構探視措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市住宿式長照機構探視措施。（圖／高市府提供）
▲▲高雄市醫院探病措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市醫院探病措施。（圖／高市府提供）
根據統計，高雄市6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗昨（22）日醫療院所開打，共105間醫療院所202診次，計接種1,541名嬰幼兒。今（23）日嬰幼兒疫苗莫德納社區疫苗接種站熱鬧開打，提供2-5歲幼兒接種，現場不僅有氣球哥哥折氣球，完成接種的小朋友還可領取1支兒童牙刷，尚未接種的嬰幼兒家長，請儘速逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 進行預約。明（24）日社區嬰幼兒疫苗接種站尚有名額，請儘速預約，以免向隅。

▲小兒莫德納接種。（圖／高市府提供）
▲小兒莫德納接種。（圖／高市府提供）
▲6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種。（圖／高市府提供）
▲6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種。（圖／高市府提供）
2歲以下幼兒請往鄰近的合約醫療院所接種，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約，疫苗接種相關資訊，可逕上衛生局全球資訊網查詢。若幼兒曾感染過，應間隔滿3個月後再行接種。

▲65歲長輩第4劑疫苗接種站。（圖／高市府提供）
▲65歲長輩第4劑疫苗接種站。（圖／高市府提供）
高雄市65歲以上長輩疫苗接種率29.1%（全國23.5%），7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑，請長輩朋友依通知單時間前往社區接種長施打疫苗。

同時，衛生局也提醒市民指出，根據研究5歲以下幼兒打mRNA疫苗，不良反應發生率比成人低。嬰幼兒打疫苗後，可能會出現以下副作用：躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅班及腫脹。如小朋友接種後，發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，請家長應儘速帶小朋友前往高市6家疫苗接種後送責任醫院（高雄長庚醫院、高雄榮民醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設醫院）就醫。

衛生局強調：目前疫情雖持續趨緩，但境外移入BA.4/BA.5變異株風險持續，呼籲接機者務必做好車上防疫措施，以避免感染。民眾若出現疑似症狀請先行以家用快篩篩檢、前往醫療院所看診快篩，若篩檢陽性，可使用視訊診療或前往本市22處社區站或180間基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，市民朋友可至衛生局全球資訊網查詢社區站、或醫療院所開診時段。高風險對象，請聽從醫囑指示按時服用抗病毒藥物，降低重症死亡機率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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