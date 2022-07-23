高雄市疫情持續穩定趨緩　陳其邁宣布取消門診陪探病管制

我是廣告 請繼續往下閱讀
2歲以下幼兒請往鄰近的合約醫療院所接種，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約，疫苗接種相關資訊，可逕上衛生局全球資訊網查詢。若幼兒曾感染過，應間隔滿3個月後再行接種。
高雄市65歲以上長輩疫苗接種率29.1%（全國23.5%），7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑，請長輩朋友依通知單時間前往社區接種長施打疫苗。
同時，衛生局也提醒市民指出，根據研究5歲以下幼兒打mRNA疫苗，不良反應發生率比成人低。嬰幼兒打疫苗後，可能會出現以下副作用：躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅班及腫脹。如小朋友接種後，發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，請家長應儘速帶小朋友前往高市6家疫苗接種後送責任醫院（高雄長庚醫院、高雄榮民醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設醫院）就醫。
衛生局強調：目前疫情雖持續趨緩，但境外移入BA.4/BA.5變異株風險持續，呼籲接機者務必做好車上防疫措施，以避免感染。民眾若出現疑似症狀請先行以家用快篩篩檢、前往醫療院所看診快篩，若篩檢陽性，可使用視訊診療或前往本市22處社區站或180間基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，市民朋友可至衛生局全球資訊網查詢社區站、或醫療院所開診時段。高風險對象，請聽從醫囑指示按時服用抗病毒藥物，降低重症死亡機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。