獨／林佳辰當選原子少年最Q唇 「地球」身上體味大爆料
《原子少年Atom Boyz》人氣團體「地球」今（23日）出席法國香氛品牌活動，1小時內完售50瓶香水，創下近20萬元亮眼業績，林煥鈞受訪爆料最香的團員是周祖安跟周子翔，周祖安說：「畢竟每天都要練舞，怕會有體味。」周子翔身上帶有寶寶味道的白麝香，他注重生活儀式感，透露：「香味會讓我一整天心情很好，每天一起床就噴滿房間每個角落。」被其他團員虧：「香水不用錢喔？」
和女生接觸比較注重香水還是唇膏？黃文廷表示：「我喜歡櫻花的味道，給人一種嬌嫩跟清甜感覺，嘴唇也是喜歡女生櫻桃小嘴。」被問原子少年裡誰的嘴唇最Q嫩？黃文廷說：「我選祖安，但我也很喜歡佳辰。」林佳辰機智回應：「你知道為什麼嗎？因為我都用法式之吻護唇膏。」代言非常稱職。
林佳辰第一次跟女生接觸注意味道，「香味可以透露一個人喜歡的東西，推測出一個人的氛圍跟喜好。」周子翔也選香味，因為他對氣味非常敏感，林佳辰補充：「而且唇膏是之後發展才會注意，多約會幾次才會碰到，進度沒那麼快，但是我全都要。」那哪個團員身上味道偏重，會讓人想送香水？林佳辰搞笑說：「我們5個還好，我們很愛流汗，但是沒有什麼味道，就是男人味，講別的星球的人……」馬上被團員制止爆料。
原子少年8月即將舉行2場演唱會，林佳辰透露歌單會有驚喜：「演唱會歌曲是我們沒有唱過的，只有在節目上播過1次。」林煥鈞賣關子：「我們見面會有愛紗老師來表演，總不可能愛紗老師來兩次，應該會有其他老師，各位可以期待一下。」