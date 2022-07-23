Youtuber女神成員懷孕了！曬超音波照 網崩潰：我失戀了
YouTuber「欸你這週要幹嘛」，因接歌系列影片走紅，頻道時常拍攝旅遊、美食、開箱等影片，在YouTube上擁有超過96萬名粉絲訂閱，而家人之間的互動也深受粉絲喜愛。近日團隊也喜事不斷，上個月姐姐才生下兒子「黑糖」，21日正妹成員「Kelly姊姊」也首度宣布懷孕消息，讓不少粉絲們感到又驚又喜！
有「小李毓芬」之稱的Kelly，外型清純甜美，不時在頻道影片中露面，清新的外貌也吸引不少網友關注，一向對感情低調的Kelly，竟在21日透過社群平台宣布「懷孕消息」，只見她扎起馬尾，手拿寶寶的超音波照片寫道「今天不是愚人節，沒錯，是真的」，同時也公布寶寶性別是女生，也不忘謝謝家人、愛人和朋友們支持她每個時刻，最後更為自己打氣說道「當媽媽的感覺真的很神奇，為母則強，寶貝我愛你。」字字句句都相當感動。
此外， Kelly也在限時動態上曬出產檢畫面，開心寫下「首次曬娃，每次回診都走一個蹦跳路線」，而胎兒現在也已經有8公分大，狀況非常不錯，也讓網友紛紛湧入祝福「是個小Kelly美女」、「就算懷孕了還是一樣漂亮」、「太震驚了」、「好感動呀」。只不過Kelly從未在鏡頭前提及另一半，讓不少粉絲以為她單身，也意外掀起一波「失戀潮」，「到底真的假的拉！？只有我震驚到不行嗎」、「我按完讚後就退追了」、「孩子的爸爸是誰！」