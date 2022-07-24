周興哲滿足幻想！驚喜公開「高中嫩照」 扮機器人藏深意
周興哲將五度攻蛋，22日先釋出新歌《最後一堂課》MV，他在MV中首度飾演機器人，和主人翁白小櫻，有一段機器人和小女孩的暖心友情戲，《最後一堂課》的畢業歌背景，來自於周興哲回想當年畢業時，大家都很喜歡《朋友》這首歌，「因為也好一陣子沒有屬於學生們的畢業歌曲，所以想創作一首大家畢業時會想念、捨不得的歌！」特別值得一提的是，雖然《最後一堂課》的MV花絮結尾，放上了1張周興哲高中畢業時和外國同學的照片。
周興哲在《最後一堂課》MV中，大量出現一家人戴著VR眼鏡開心出遊的影像，象徵小女孩內心世界對幸福家庭的渴求，相對現實生活中的困頓，更形成強烈的對比，VR鏡頭裡的景象，不但是小女孩的幻想，更有如她的日記，最後父母親藉由VR視角恍然明白女兒的悲傷和寂寞，但卻已換來人去樓空，夫妻相擁而泣，導演特別在音樂錄影帶中安排開放式結局，讓觀眾自由發揮想像空間。
周興哲首度扮演機器人，他表示看了許多關於機器人的電影，此外從小也會和玩伴嘗試機器人遊戲，所以關於機器人「定格」的動作並不陌生，第一次拍機器人戲有回到童年的感覺。「星空飛騰」則表示，周興哲每支MV都有想表達的一些議題希望大家關注，這首《最後一堂課》是想關懷缺乏溫暖的孩子，希望為人父母和社會都要打造一個溫馨有愛的家庭和環境，給我們的下一代。