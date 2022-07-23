楊冪破相包成「獨眼龍」！復工近照曝光 遭網批：太廉價
女星楊冪在這個月9日傳出錄製綜藝節目「密室大逃脫4」發生意外，眼皮眼角處有外傷，雖然已做縫合處理，不過仍需休養，主演的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》也被迫停工。日前終於重返劇組投入拍攝，也被網友爆出片場近照，眼睛部分看來無明顯傷痕，但劇中造型卻意外掀起討論。
大陸綜藝節目《密室大逃脫4》為一票藝人班底，要在節目組製作的超大型密室中努力逃出，不料，節目開播沒多久，班底之一的楊冪就在9日被目擊捂著臉上救護車；事後所屬的工作室也發表官方聲明，楊冪眼皮眼角處有外傷，已進行縫合處理，並未傷到眼睛內部，讓粉絲鬆了一口氣。
時隔數日，楊冪受傷後首度現身機場，可以看見她戴著鴨舌帽、口罩、墨鏡，將臉全部遮住，但仍遮不住左眼旁的紗布，傷口部分似乎尚未痊癒。今（23）日有網友在微博上曝光一組側拍照，表示是楊冪復工後現身劇組，網友都十分擔心楊冪精緻的臉蛋是否會受影響，所幸，從照片上看來，她的臉部沒有傷疤痕跡，狀態也看起來不錯，依舊散發出女神氣場。
不過，楊冪在劇中的造型也意外掀起討論，不少網友吐槽服裝有待加強「楊冪好美，但這造型...」、「這造型師...」、「太廉價了」、「好塑料喔」。