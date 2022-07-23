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楊冪破相包成「獨眼龍」！復工近照曝光　遭網批：太廉價

▲楊冪日前拍攝節目時發生意外，近日網路上曝光一組她復工拍戲的劇照，引起網友熱議。（圖／翻攝自楊冪微博）
▲楊冪日前拍攝節目時發生意外，近日網路上曝光一組她復工拍戲的劇照，引起網友熱議。（圖／翻攝自楊冪微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-23 18:31:24

女星楊冪在這個月9日傳出錄製綜藝節目「密室大逃脫4」發生意外，眼皮眼角處有外傷，雖然已做縫合處理，不過仍需休養，主演的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》也被迫停工。日前終於重返劇組投入拍攝，也被網友爆出片場近照，眼睛部分看來無明顯傷痕，但劇中造型卻意外掀起討論。

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大陸綜藝節目《密室大逃脫4》為一票藝人班底，要在節目組製作的超大型密室中努力逃出，不料，節目開播沒多久，班底之一的楊冪就在9日被目擊捂著臉上救護車；事後所屬的工作室也發表官方聲明，楊冪眼皮眼角處有外傷，已進行縫合處理，並未傷到眼睛內部，讓粉絲鬆了一口氣。


▲楊冪將眼角受傷的地方包紮起來。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪將眼角受傷的地方包紮起來。（圖／翻攝自微博）
時隔數日，楊冪受傷後首度現身機場，可以看見她戴著鴨舌帽、口罩、墨鏡，將臉全部遮住，但仍遮不住左眼旁的紗布，傷口部分似乎尚未痊癒。今（23）日有網友在微博上曝光一組側拍照，表示是楊冪復工後現身劇組，網友都十分擔心楊冪精緻的臉蛋是否會受影響，所幸，從照片上看來，她的臉部沒有傷疤痕跡，狀態也看起來不錯，依舊散發出女神氣場。

不過，楊冪在劇中的造型也意外掀起討論，不少網友吐槽服裝有待加強「楊冪好美，但這造型...」、「這造型師...」、「太廉價了」、「好塑料喔」。


▲楊冪復工後網友也曝光一組照片，受傷部分似乎沒有大礙。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪復工後網友也曝光一組照片，受傷部分似乎沒有大礙。（圖／翻攝自微博）

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