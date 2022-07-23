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南山淨值風暴僅開端？謝金河曝：壽險業有這些「未爆彈」

▲謝金河認為，過去壽險機構因為手上握有巨資，大家對投資高息的垃圾債券樂此不疫，這次淨值大減，背後顯然是投了很多不該投的商品。（圖／台灣東南亞與南亞協會提供）
▲謝金河認為，過去壽險機構因為手上握有巨資，大家對投資高息的垃圾債券樂此不疫，這次淨值大減，背後顯然是投了很多不該投的商品。（圖／台灣東南亞與南亞協會提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 19:14:00

南山人壽第2季淨值傳大跌，甚至波及潤泰新、潤泰全，逼得潤泰集團總裁尹衍樑親自滅火；對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「算總帳的時刻到來」，他認為，台灣的壽險公司去年在順境中賺大錢，但是今年爆發俄烏戰爭，大家才發現8家壽險公司曝險俄債逾千億元，如果未來斯里蘭卡、巴基斯坦等地雷國家紛紛引爆，再加上中國的房地產泡沫，台灣壽險業「算帳的時刻，大家都不好受」。

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謝金河表示，金融市場最大的焦點是南山人壽淨值驟降，整體壽險公司Q1淨值少5292億元，其中，南山人壽少1880億元，而今年前5個月淨值少1.057兆元，全體壽險公司淨值降至1.6472兆元，南山人壽淨值大減，可能衝擊潤泰新，潤泰全，及寶成工業，甚至淨值淪為負值，恐有下市危險，逼得尹衍樑總裁親上火線，強調潤泰旗下公司不會下市。

謝金河說，今年以來，俄烏戰爭，能源，糧食價格飆漲，通膨壓力罩頂，逼得各國央行加大升息力道，造成股，債雙雙大跌，美元暴升的景；他形容金融市場像極端變化的天氣，稍不小心，企業會破產倒閉，國家也可能出現爛尾國，擁有龐大資金的金融機構，稍不小心踩到地雷，很可能就有沒頂的危險。

謝金河提到，除了台灣壽險業面臨淨值大降危機，大型資產管理公司貝萊德（BlackRock）公布上半年虧損1.7兆美元，這幾乎是天文數字，當然也造成貝萊德股價大跌，這個巨大虧損有很大一部分來自區塊鏈和技術ETF，含蓋了Coinbase等33家公司；貝萊德執行長Larry Fink才高喊全球化時代終結，貝萊德已出現史上最慘重的虧損。

再加上，近期Tesla執行長馬斯克抛出手上75%的比特幣，帳面上虧損2.5億美元，馬斯克是投資虛擬貨幣的大咖，這回也在比特幣大跌中殺出；還有女股神Cathie Wood，她從去年致力追求成長股，慘遭滑鐵盧，今年繼續重押，損失更慘重。過去她在華爾街呼風喚雨，追隨者眾多，但她的看家ETF ARKK已經下跌60%，今年ARK透明度ETF也跌三成，過去的光環全消失。

謝金河指出，台灣的壽險公司去年在順境中賺大錢，富邦金去年大賺1445.59億元，今年情勢逆轉，像二月俄羅斯入侵烏克蘭，大家赫然發現8家壽險公司曝險俄債逾千億元，最近也聽説有人握有斯里蘭卡債，如果地雷國家紛紛引爆，像最近被點名的巴基斯坦滙率貶值30%，黎巴嫩背負900億美元國債，通膨90%，寮國也岌岌可危，還有危機一直存在的阿根廷，土耳其，緬甸等國，下一個更大的可能是中國的房地產泡沫。

謝金河認為，過去壽險機構因為手上握有巨資，大家對投資高息的垃圾債券樂此不疫，這次淨值大減，背後顯然是投了很多不該投的商品。未來金融氣候仍然詭譎多變，算帳的時刻，大家都不好受。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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