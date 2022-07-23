舒淇罕露小蠻腰！亮點竟全被「牠」搶走 網笑：太可愛了
女星舒淇出道多年，在電影方線方面繳出亮眼成績單，留下不少經典作品，而婚後仍不減人氣，依舊是許多人心目中的女神。昨（22）日舒淇也罕見在社群平台上曬出老公馮德倫的照片，原來是她為愛貓「Maymayman」慶祝8歲生日，一旁還有氣球佈置和小蛋糕，畫面相當溫馨。
好一陣沒更新社群平台的舒淇，昨（22）日罕見連發兩則貼文，先是分享她在家做瑜珈的影片，可以看到舒淇換上白色上衣、深色運動緊身褲，運動同時還可以看到微微露出纖細小蠻腰，不過一旁的貓孩子卻跑來搗亂，不斷在舒淇旁邊磨蹭，讓她直呼「根本沒有辦法好好拉筋」；貓咪可愛的行徑也引來女星陳喬恩心動回應「一直黏著好可愛喔」，底下也有不少粉絲留言「好可愛喔」、「哎呦！貓貓也要拉筋啊」、「都好可愛呀」。
不過，這個影片中還有另一個亮點，就是現年46歲的舒淇還仍保持纖細螞蟻腰，以及又直又細的美腿，全身上下找不到一絲贅肉，而過於常人的柔軟度也令粉絲相當驚訝，大讚她根本不像46歲！
愛貓成癡的舒淇，家中有養了兩隻金吉拉貓，分別是「Maymayboy」和「Maymayman」，據悉舒淇為了給貓咪更完美的居住環境，在2018年砸下1.27億港幣（約新台幣4.82億）購入香港豪宅，而近日迎來「Maymayman」8歲生日，舒淇也在社群平台上分享老公馮德倫抱著愛貓慶生畫面，一旁還有專屬的小蛋糕以及氣球佈置，畫面相當可愛又溫馨。